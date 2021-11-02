Матч «Динамо»–«Барселона». Названо умови допуску вболівальників на стадіон

Озвучено перелік документів, з якими вболівальники зможуть потрапити на матч

У вівторок, 2 листопада, на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться матч Ліги чемпіонів між столичним «Динамо» та іспанською «Барселоною».

Але потрапити на стадіон зможуть не всі вболівальники. Про це повідомляє пресслужба НСК «Олімпійський».

Доступ на трибуни буде дозволено лише за наявності таких документів:

негативного результату ПЛР-тесту на Covid-19, проведеного не більш як за 72 години до матчу;

негативного результату експрес-тесту на визначення антигену, зробленого не пізніше як за 72 години до матчу;

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від Covid-19;

документа, що підтверджує одужання особи від Covid-19.

Перевірка буде здійснюватися перед входом на арену.

Вимога не поширюється на осіб, які не досягли 18 років.

Під час перебування на території стадіону глядачі зобов’язані використовувати засоби індивідуального захисту, які закривають ніс і рот.

Як повідомлялося, матч «Динамо»–«Барселона» розпочнеться о 22:00. Транслюватиме гру відеосервіс Megogo та платформа Volia TV.

«Главком» проведе онлайн зустрічі.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.