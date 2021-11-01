Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Динамо» – «Барселона»

Два тижні тому «Динамо» поступилося «Барселоні»

Кияни спробують залишити останній рядок у турнірній таблиці

2 листопада столичне «Динамо» на НСК «Олімпійський» у 4-му турі групового турніру Ліги чемпіонів прийме іспанську «Барселону», якій поступилося два тижні тому (0:1).

Кияни лідирують у чемпіонаті України і в крайньому турі здолали на виїзді «Маріуполь» (3:2). Водночас «Барселона» вкотре не змогла перемогти у Прімері. Після відставки головного тренера Рональда Кумана каталонці розійшлися миром з «Алавесом» (1:1).

Матч «Динамо» – «Барселона» транслюватимуть відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV. Гра розпочнеться о 22:00. «Главком» проведе онлайн зустрічі.

В іншому поєдинку групи цього ж дня на «Альянц Арені» в Мюнхені змагатимуться «Баварія» та «Бенфіка».

Тим часом Мессі розповів про бажання повернутися в «Барселону».