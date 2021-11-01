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    Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Динамо» – «Барселона»

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    Два тижні тому &laquo;Динамо&raquo; поступилося &laquo;Барселоні&raquo; - Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Динамо» – «Барселона»

    Два тижні тому «Динамо» поступилося «Барселоні»

    Фото з відкритих джерел

    Кияни спробують залишити останній рядок у турнірній таблиці

    2 листопада столичне «Динамо» на НСК «Олімпійський» у 4-му турі групового турніру Ліги чемпіонів прийме іспанську «Барселону», якій поступилося два тижні тому (0:1).

    Кияни лідирують у чемпіонаті України і в крайньому турі здолали на виїзді «Маріуполь» (3:2). Водночас «Барселона» вкотре не змогла перемогти у Прімері. Після відставки головного тренера Рональда Кумана каталонці розійшлися миром з «Алавесом» (1:1).

    Матч «Динамо» – «Барселона» транслюватимуть відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV. Гра розпочнеться о 22:00. «Главком» проведе онлайн зустрічі.

    В іншому поєдинку групи цього ж дня на «Альянц Арені» в Мюнхені змагатимуться «Баварія» та «Бенфіка».

    Тим часом Мессі розповів про бажання повернутися в «Барселону».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Де дивитися матч Ліги чемпіонів «Динамо» – «Барселона»