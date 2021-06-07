Через забудову Чернечого лісу мешканці Ходосіївки відкликатимуть сільського голову, – ЗМІ

5 червня мешканці громади знесли паркан, встановлений забудовником на одній із ділянок природного заказника «Чернечий ліс»

Жителі Феодосіївської об'єднаної територіальної громади під Києвом планують ініціювати відкликання сільського голови Миколи Пянчука і організацію дострокових виборів в ОТГ у зв'язку із можливою підтримкою з його боку незаконної, на думку активістів, забудови Чернечого лісу. Про це йдеться в матеріалі видання «Газета по українські».

У суботу, 5 червня, мешканці громади знесли паркан, встановлений забудовником на одній із ділянок природного заказника «Чернечий ліс», на якому планується побудувати рекреакційний центр біля озера Ходосіївка. В ході акції, яка транслювалася в прямому ефірі, активісти намагалися додзвонитися сільському голові Миколі Пянчуку, проте їм це не вдалося. З цього учасники протесту зробили висновок, що Пянчук підтримує забудовника, а також ухвалили рішення ініціювати його відставку, пише видання. Місцевих мешканців підтримали ГО «Нова столиця» і ГО «Традиція і порядок».

Забудовником виступає компанія «Ходосіївські системні інвестиції» («ХСІ», код ЄДРПОУ 35370632). Наприкінці травня вона активізувала будівельні роботи на території ландшафтного заказника «Чернечий ліс» на ділянках, узятих в оренду у Ходосіївської сільради ще в 2013 році. Територію обгородили парканом, вглиб лісу проклали дорогу, в кінці якої встановили будівельну «будку» зі шлагбаумом. Вхід на ділянку охороняють особи спортивної статури і характерної зовнішності, розповідають місцеві активісти.

За даними ЗМІ, історія проблемних ділянок починається ще в 2004 році, коли два наділи - 3222487001:01:002:0013 та 3222487001:01:002:0016 - загальною площею близько 19 га для будівництва рекреаційного комплексу на березі озера взяло в оренду ТОВ «Топаз-електронікс». У 2013 році орендарем стали «ХCІ». Засновниками компанії є Ігор Завіновський, РойБуберман і ТОВ «Група «Системні інвестиції». Завіновській - глава правління ПрАТ «Кривий Ріг Цемент», яку пов'язують із інвесткомпанієюConcordeCapital Ігоря Мазепи. Буберман - ізраїльський інвестор, згідно із британським реєстром підприємств, є співзасновником WhiteWoodInvestments. ТОВ «Група «Системні інвестиції»засновано Сергієм Мушенком, Олександрою Мірошниченко (Україна) і Михайлом Тележко (Латвія). Журналісти проекту «Свідомо» ще в 2014 році пов'язували »Системні інвестиції» із оточенням екс-секретаря Київради Олеся Довгого (сьогодні позафракційний народний депутат).

На акцію, яка завершилася знесенням паркану забудовника, завітала співачка Руслана, яка проживає в Лісниках. В ході спілкування з жителями громади, вона повідомила, що вже подала як фізособа заяви про злочин з боку забудовника в різні інстанції - правоохоронні органи і екологічні відомства. Крім того, вона закликала продовжувати мирні акції протесту.

Проти забудови лісу активно виступають екологи. Глава «Української природоохоронної групи» Олексій Василюк зазначає, що ділянка лежить на шляху важливих маршрутів міграції багатьох рідкісних видів тварин. За його словами, сільська рада ігнорує зобов'язання, взяті Україною перед європейськими структурами щодо захисту таких маршрутів.

«Нинішній Феодосіївський сільський голова Микола Пянчук, схоже, самоусунувся від вирішення проблеми своїх попередників, і не підтримує прагнення жителів розірвати договір оренди, не вигідний для громади і небезпечний для реліктового лісу ..., сумнівно, що будь-які активні будівельні роботи на території земель громади (а ділянки «ХСІ» орендує саме у Феодосіївської ОТГ) могли пройти повз увагу керівника ОТГ», – йдеться в матеріалі.

За даними видання, в ході стихійного мітингу на території незаконної, на думку активістів, забудови, звучали, серед іншого, і заклики відкликати сільського голову і призначити в Феодосіївській ОТГ дострокові вибори нового керівника. Зокрема, жителі вирішили ініціювати відповідний збір підписів за відставку керівника ОТГ Пянчука, а звернення про його бездіяльність подані в правоохоронні органи.

«На поточному тижні сільська рада на своєму засіданні розглядатиме питання про договори оренди проблемних земельних ділянок. Активісти закликають небайдужих громадян приєднатися до акції протесту і підтримати тиск місцевих жителів і громадських організацій на сільського голову з вимогою розірвати відповідні документи», – резюмує видання.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський хоче саджати по 650 дерев за хвилину.