Зеленський хоче саджати по 650 дерев за хвилину

За словами Зеленського, реформування лісової галузі України відбувається вперше за 50 років

Президент Володимир Зеленський планує збільшити площу лісів в Україні та підписав відповідний указ про старт екологічного проєкту «Зелена країна». Про це Зеленський заявив на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія».

«Ми поставили амбітну, але досяжну мету: за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Для цього у найближчі три роки висадимо 1 мільярд дерев», – сказав президент.

Указ про запуск проєкту Зеленський підписав одразу під час виступу.

Як підрахували журналісти, мільярд дерев за три роки це:

333 333 333 дерева в рік,

27 777 777 в місяць,

926 000 на день,

38 580 в годину,

643 в хвилину,

більше 10 дерев в секунду.

За словами Зеленського, реформування лісової галузі України відбувається вперше за 50 років.

«Ми почали це перетворення. Всі ці перетворення, які змінять систему управління лісами, запровадять кращі європейські практики і зроблять цю галузь максимально відкритою. Ми запроваджуємо нові правила продажу деревини, які ліквідують «сірий ринок», – сказав президент.

Під час пресконференції після свого виступу Зеленський заявив, що Україні вже вдалося ліквідувати системну незаконну вирубку лісів.

«Як система це повністю зупинено – і з точки зору перевезення через митницю, і з точки зору вирубки лісу в Карпатах. Поодиноких випадків багато. Чи є це окремі великі компанії? На жаль, цим і правоохоронці займалися, і правоохоронці кришували. Зараз я вважаю, такого системного вже немає», – сказав президент, відповідаючи на запитання журналістів.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський підписав закон про обмеження обігу пластикових пакетів в Україні. Так, зазначив президент, дуже важливий напрямок екологічної політики — це управління відходами. З його слів, у той час, коли чимало країн вже переробляють 99% відходів, в Україні на вторинну переробку потрапляє тільки 6%.