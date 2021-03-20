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    Чергове самогубство у Києві: дівчина вистрибнула з 35 поверху

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    Самогубство сталося в житловому комплексі &laquo;Мега-Сіті&raquo; - Чергове самогубство у Києві: дівчина вистрибнула з 35 поверху
    Самогубство сталося в житловому комплексі «Мега-Сіті»

    Трагедія сталася на столичному Харківському масиві

    Сьогодні, 20 березня, стало відомо про самогубство, що сталося на Харківському масиві Києва. Як повідомляє dtp.kiev.ua, дівчина викинулась з 35-го поверху житлового будинку на Харківському шосе.

    Смерть настала миттєво.

    Як зазначається в повідомленні, дівчина викинулася з вікна квартири, яка розміщена в житловому комплексі «Мега-Сіті». Внаслідок падіння вона пробила дах прибудови, яка розміщеної на території багатоповерхівки.

    Що стало причиною таких дій дівчини, невідомо, це має встановити слідство. На місті працюють правоохоронці й медики, які встановлюють подробиці трагедії.

    Офіційно у поліції наразі цієї інформації не підтвердили.

    Як повідомлялося раніше, у вівторок, 16 березня, у Києві юнак викинувся з вікна багатоповерхівки на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.

    За день до цього з вікна 6 поверху Київської міської клінічної лікарні №4 на вулиці Соломʼянській, 17 вистрибнула жінка. На жаль, її життя обірвалося одразу – лікарі вже нічим допомогти не змогли

    У той же понеділок, 15 березня, у Святошинському районі Києва 82-річний онкохворий чоловік впав із 10 поверху будинку, розташованого на вулиці Ірпінській, 63А.

    Раніше стало відомо, що в Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні №8.

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    Теги: трагедія Київ смерть самогубство жінка коронавірус
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