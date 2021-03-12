Кіберполіція повідомила про затримання двох кураторів «груп смерті»

Кураторами «груп смерті» у соцмережах найчастіше є неповнолітні

Департамент кіберполіції за останні місяці затримав двох кураторів так званих «груп смерті». Ними виявилися дівчата-підлітки, зараз вони перебувають на примусовому лікуванні.

Про це заявив головний інспектор Департаменту кіберполіції Національної поліції Роман Сочка в ефірі ток-шок Право на владу.

«Що стосується кураторів, я хотів би зазначити, що Департамент кіберполіції затримав двох таких кураторів — осіб, які називали себе кураторами. Що найстрашніше, ними виявилися неповнолітні. Діти 13-ти і 15-ти років. Це діти, які не утвердилися в житті, не мають авторитету серед близьких, друзів, не мають уваги від своїх батьків», — пояснив Сочка.

Він уточнив, що один куратор був затриманий в кінці 2020 року в Києві, інший — вже в 2021 році в Кривому Розі Дніпропетровської області.

За словами інспектора Департаменту кіберполіції, затримані куратори проходять примусове медичне лікування.

«Що стосується психологічного портрету цих так званих кураторів, я хотів би зазначити, що, на мій особистий погляд, це — діти з психічними розладами. На сьогоднішній день вони проходять примусове медичне лікування. За попередньою інформацією, мої слова підтверджуються», — зазначив інспектор .

Сочка додав, що через конкретно цих двох затриманих кураторів жодна дитина не скоїла самогубство.

«Що стосується останнього завдання, то при документуванні протиправної діяльності таких груп, таких кураторів Департаментом кіберполіції не зафіксовано жодного суїцидального випадку внаслідок перебування дітей в так званих «групах смерті», — пояснив інспектор кіберполіції.

До слова, напередодні на Закарпатті повісилася 13-річна дівчинка.

Також подібна трагедія сталась в Одесі. Юнак вистрибнув із 15-го поверху житлового будинку.

Нагадаємо, останнім часом хвиля самогубств серед підлітків сколихнула столицю. Від початку 2021 року в Києві вже було зафіксовано понад 25 спроб дитячих самогубств, що перевищує цей сумний показник минулих років у кілька разів.

Чергове самогубство підлітка у Києві сталося напередодні весни: 15-річна дівчинка стрибнула з балкона.