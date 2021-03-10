Ще одне самогубство у Києві: жінка викинулась з 22-го поверху

На місці пригоди працюють медики та правоохоронці

Трагедія сталася в новому житловому комплексі на вулиці Воскресенській

Черговий трагічний випадок, повʼязаний з падінням людини з вікна, стався у Києві сьогодні, 10 березня. Як повідомляє «Київ Оперативний» на своїй сторінці у Facebook, подія сталася в житловому комплексі «Паркові озера», розташованому на вулиці Воскресенській.

У коментарях місцеві жителі повідомили, що жінка загинула миттєво. Повідомляється, що жінка впала на асфальт з 22 поверху. Також користувачі треда повідомили, що у загиблої залишилися діти.

Наразі невідомо, чи був це нещасний випадок або самогубство. Деталі з'ясовуються.

«Щойно в ЖК «Паркові озера» жінка випала з вікна багатоповерхівки. На місці працюють лікарі та правоохоронці. Деталі уточнюються», – пише Київ Оперативний. Судячи з хронометражу повідомлення, трагедія сталася близько 12:30.

Раніше повідомлялося, що учора, 9 березня, у Святошинському районі 14-річна дитина випала з багатоповерхівки.

18 лютого до столичної клініки «Охматдит» доправили 15-річного киянина, який наковтався пігулок.

Також, в останні дні в Україні фіксують збільшення кількості випадків падіння з висоти неповнолітніх. Зокрема 1 лютого у двох районах Києва випали з вікон багатоповерхівок дві 16-річні дівчини.

Наступного дня, 2 лютого, загинула 17-річна дівчинка внаслідок падіння з балкона 17 поверху київського будинку.

16 лютого столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі 13-річної дівчини внаслідок падіння з балкона 14 поверху житлового будинку в Дарницькому районі Києва.

17 лютого в цьому ж районі з 16 поверху впала 15-річна дівчина.

Загалом від початку 2021 року в Києві вже було зафіксовано близько 30 спроб дитячих самогубств, що перевищує цей сумний показник минулих років у кілька разів.