Самогубство на Біличах: онкохворий чоловік викинувся з 10 поверху

Обставини трагічної події встановлюють правоохоронці

Черговий випадок самогубства стався учора, 15 березня, у Святошинському районі Києва. Як повідомляє «Обозреватель» з посиланням на власні джерела, онкохворий чоловік впав із 10 поверху будинку, розташованого на вулиці Ірпінській, 63А.

82-річний місцевий мешканець від отриманих травм помер на місці події.

«Попередньо, це самогубство. Пенсіонер викинувся з балкона загального коридору. Обставини події встановлюють правоохоронці», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що з початку року в столиці практично щодня відбувалися самогубства. Вік загиблих – від 12 до 90 років.

Зокрема у Святошинському районі викинувся з 16-поверху 21-річний хлопець. А 18 січня прийняла критично велику кількість медичних препаратів 81-річна жінка, яка страждає на психічне захворювання. Вона також залишила передсмертну записку.

Як вже повідомлялось, сьогодні зранку з вікна 6 поверху Київської міської клінічної лікарні №4 на вулиці Соломʼянській, 17 вистрибнула жінка. На жаль, її життя обірвалося одразу – лікарі вже нічим допомогти не змогли

Раніше стало відомо, що в Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні №8.