  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Самогубство на Біличах: онкохворий чоловік викинувся з 10 поверху

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Загиблому було 82 роки - Самогубство на Біличах: онкохворий чоловік викинувся з 10 поверху

    Загиблому було 82 роки

    Обставини трагічної події встановлюють правоохоронці

    Черговий випадок самогубства стався учора, 15 березня, у Святошинському районі Києва. Як повідомляє «Обозреватель» з посиланням на власні джерела, онкохворий чоловік впав із 10 поверху будинку, розташованого на вулиці Ірпінській, 63А.

    82-річний місцевий мешканець від отриманих травм помер на місці події.

    «Попередньо, це самогубство. Пенсіонер викинувся з балкона загального коридору. Обставини події встановлюють правоохоронці», – йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що з початку року в столиці практично щодня відбувалися самогубства. Вік загиблих – від 12 до 90 років.

    Зокрема у Святошинському районі викинувся з 16-поверху 21-річний хлопець. А 18 січня прийняла критично велику кількість медичних препаратів 81-річна жінка, яка страждає на психічне захворювання. Вона також залишила передсмертну записку.

    Як вже повідомлялось, сьогодні зранку з вікна 6 поверху Київської міської клінічної лікарні №4 на вулиці Соломʼянській, 17 вистрибнула жінка. На жаль, її життя обірвалося одразу – лікарі вже нічим допомогти не змогли

    Раніше стало відомо, що в Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні №8.

    Читайте також:

    Теги: Київ самогубство жінка чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies