Чергове самогубство в Києві: жінка вистрибнула з вікна лікарні

На місці пригоди у дворі лікарні №4

Трагедія сталася в Соломʼянському районі міста

Чергове самогубство сталося у Києві. Як повідомляє «Київ оперативний», трагедія мала місце в Соломʼянському районі.

«На Соломʼянській, 17, з вікна 6 поверху Київської міської клінічної лікарні №4 вистрибнула жінка. На жаль, її життя обірвалося одразу – лікарі вже нічим допомогти не змогли», – йдеться у повідомленні.

Деталі трагічної події встановлюватимуть правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що в Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні №8.

Також стало відомо, що учора у Київській міській клінічній лікарні №1, що знаходиться у Дарницькому районі столиці за адресою Харківське шосе, 121, сталася пожежа.