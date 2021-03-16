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    Чергове самогубство в Києві: жінка вистрибнула з вікна лікарні

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    На місці пригоди у дворі лікарні №4 - Чергове самогубство в Києві: жінка вистрибнула з вікна лікарні
    На місці пригоди у дворі лікарні №4
    Фото: «Київ оперативний»

    Трагедія сталася в Соломʼянському районі міста

    Чергове самогубство сталося у Києві. Як повідомляє «Київ оперативний», трагедія мала місце в Соломʼянському районі.

    «На Соломʼянській, 17, з вікна 6 поверху Київської міської клінічної лікарні №4 вистрибнула жінка. На жаль, її життя обірвалося одразу – лікарі вже нічим допомогти не змогли», – йдеться у повідомленні.

    Деталі трагічної події встановлюватимуть правоохоронці.

    Раніше повідомлялося, що в Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні №8.

    Також стало відомо, що учора у Київській міській клінічній лікарні №1, що знаходиться у Дарницькому районі столиці за адресою Харківське шосе, 121, сталася пожежа.

    Теги: трагедія Київ лікарня самогубство жінка
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