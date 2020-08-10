У Києві поліція затримала двох «велосипедистів», які зривали з перехожих прикраси



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Грабіжники під'їжджали до жертви на велосипеді і зривали з шиї золотий ланцюжок Фото ілюстративне

Зловмисники діяли за схемою

Столичні оперативники затримали двох нападників, які зривали на вулицях Києва з перехожих золоті прикраси. Правопорушники пересувалися на велосипедах та вишукували жертв, а свої дії координували за допомогою рацій.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На спецлінію 102 звернулася місцева мешканка, яка повідомила, що на вулиці Єфремова невідомий на велосипеді зірвав з її шиї золотий ланцюжок. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка належним чином задокументувала злочин.

Як розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев, переглянувши відео з камер спостереження, правоохоронці з’ясували, що нападник діяв не сам, а його пересування за допомогою рації координував подільник.

«Діяли спільники за схемою: один знаходив жертву, а інший виїжджав на велосипеді і зривав ювелірні прикраси. Ми встановили їх особи та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисниками виявилися місцеві мешканці, 1988 та 1989 років народження, раніше судимі за майнові злочини. Під час проведення невідкладних обшуків за місцем мешкання затриманих ми вилучили два велосипеди, шість золотих ланцюжків та дві дистанційні рації. Також ми встановили причетність фігурантів до скоєння ще двох аналогічних злочинів на території району», - повідомив правоохоронець.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи: 31-річному зловмиснику – тримання під вартою, його 32-річному спільнику – цілодобовий домашній арешт. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.