У Києві іноземець пограбував дитину



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Поліція затримала 39-річного громадянина іншої держави Фото: Нацполіція

Чоловік відібрав у дівчинки телефон

На вулиці Мілютенка у Деснянському районі Києва сталося пограбування 8-річної дитини. Повідомлення про злочин надійшло до поліції. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та працівники ювенальної превенції, інформує пресслужба столичної поліції.

Як розповів начальник відділу поліції № 2 Деснянського управління поліції Володимир Борматов, на місці правоохоронці встановили, що невідомий підійшов до малолітньої та силою забрав мобільний телефон. Потерпіла стала звати на допомогу, її крики почули перехожі викликали поліцію.

«Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, ми з’ясували особу нападника, якого у подальшому затримали за місцем його проживання в орендованій квартирі. Ним виявився 39-річний громадянин іншої держави. Також ми встановили місце знаходження та вилучили мобільний телефон дитини. Зловмисник встиг його здати у ломбард», – додав Борматов.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, на вулиці Костянтинівській у Подільському районі Києва під час конфлікту молодик отримав смертельне ножове поранення.