Поліція затримала двох киян, які обчищали термінали самообслуговування (фото)



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Крадіїв затримали за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення

Злочинний «заробіток» молодиків становить понад 75 тисяч гривень

На території міста Бровари Київської області сталися дві крадіжки грошей з терміналів для поповнення рахунку. Зловмисники вночі зламували обладнання, звідки викрадали «касети» з готівкою.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів, відпрацювання камер відеоспостереження працівники Броварського відділу поліції вийшли на слід злодіїв. За силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення крадіїв затримано за місцем їхнього проживання. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Зловмисниками виявилися двоє жителів міста Київ, 30-ти та 35-річного віку, молодший вже мав проблеми із законом за скоєння майнових злочинів.

При проведенні санкціонованих обшуків за місцем проживання крадіїв працівники поліції виявили та вилучили речові докази: крадені «касети» з терміналів, готівку, знаряддя злому. Також поліцейські вилучили автомобіль Chevrolet Lacetti, на якому пересувалися чоловіки.

Злочинний «заробіток» молодих киян становить понад 75 тисяч гривень.

За фактами крадіжок відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Працівники поліції перевіряють затриманих молодиків на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.

Вирішується питання щодо оголошення підозри затриманим. Запобіжний захід чоловікам обере суд.