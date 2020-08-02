Чоловікові, який розгромив пункт в'їзду на Труханів острів, загрожує до п'яти років в'язниці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці затримали мешканця Київщини за хуліганські дії на столичному Гідропарку

П’яному правопорушнику не сподобалося обладнання автоматичної системи, тому він вирішив розгромити

Поліція Києва затримала вандала, який розгромив обладнання автоматичної системи на пункті в'їзду на Труханів острів. Йому загрожує до 5 років в'язниці.

Про це поінформували в пресслужбі поліції.

«До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий на пункті в’їзду на Труханів острів зруйнував шлагбаум, світлофор, камери та інші технічні засоби. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, яка провела огляд місця події та задокументувала злочин. На місці події працівники поліції затримали правопорушника», – сказано в повідомленні.

Зловмисником виявився житель Київської області, 1995 року народження. Він раніше був судимий за хуліганські дії.

Як відзначили в поліції, чоловік пояснив свої дії тим, що «йому не сподобалася система обмеженого доступу автомобілів і контролю швидкості»: він вважає, «що вони встановлені незаконно».

«П’яному правопорушнику не сподобалося обладнання автоматичної системи, тому він вирішив розгромити її та інші технічні засоби, які встановлені поруч», – йдеться в повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що вандала, що варварськи зруйнував шлагбаум та інше обладнання автоматичної системи контролю в’їзду на Труханів острів, затримала поліція.