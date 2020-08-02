У Німеччині розбився легкомоторний літак: є загиблий та постраждалий



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У Німеччині розбився легкомоторний літак

Літак розбився на території аеропорту

На німецькому острові Узедом сьогодні, 2 серпня, розбився легкомоторний літак Pilatus PC 2. Аварія сталася на території аеропорту Герінгсдорф.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

За даними поліції, літак впав з висоти 40 метрів. В результаті аварії загинув пілот, ще один чоловік, який перебував в літаку, отримав серйозні травми та був госпіталізований.

Кримінальна поліція та Федеральне бюро розслідувань авіаційних подій в Брауншвейгу вже почали встановлювати причини падіння літака.

Нагадаємо, 2 липня, Заставнівський суд Чернівецької області визнав психічно хворим чоловіка, який допустив аварію літака марки «Х-32-912-Бекас». У результаті аварії пілот та пасажир літака отримали тяжкі тілесні ушкодження. Інцидент трапився 26 липня 2019 року.

Як повідомлялося, 25 липня, на північному заході Німеччини легкий спортивний літак моделі TL 96 врізався у житловий будинок, троє людей загинули.

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