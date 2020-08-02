Як Медведчук допомагає Путіну легалізувати окупацію Криму

Віктор Медведчук і Оксана Марченко куми Путіна Колаж: Крим.Реалії

Це не просто приниження держави...

Сьогодні народний депутат Медведчук у супроводі громадян Чалого, Засенка, Галішина та пані Марченко на мікроавтобусі «Мерседес» д/н АА3121СМ виїхав до Криму через КПВВ «Каланчак».

Думаю, ніхто не має сумнівів у тому, на кого насправді працює пан Медведчук та його політичний придаток ОПЗЖ, ба більше він цього не приховував з моменту свого двиного воскресіння в 2015 році. Після цього був спецстатус, окремий повітряний коридор, аби він не витрачав зайвий час, торгуючи життями українців, потім він просто купив політичну силу і увійшов до парламенту.

В парламенті ОПЗЖ представляє інтереси Путіна і зараз, вочевидь, Медведчук прейшов до реалізації наступного пункту кремлівського плану - легалізації російської окупації Криму в Україні. Саме для цього він, будучи народним депутатом та носієм державної таємниці відкрито, не приховуючись їде автомобілем до Криму (а не летить), аби показати, що окремий прошарок суб'єктів української політики визнає російську юрисдикцію півострова.

Це не просто приниження держави, проти якої Росія розв'язала війну, це вчинок, на який має бути негайна реакція органів безпеки.

Так само, як і на дії співробітників Національна поліція України Чалого та Галішина, які чомусь супроводжують Медведчука на окупованій території. Арсен Аваков, соррі, а що роблять ваші підлеглі в Криму? Удвох звільняти поїхали? У нас ще війна чи вже ні?

Джерело: блог Сергія Іванова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»