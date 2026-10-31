Чому в Києві різко погіршилася ситуація зі світлом? Пояснення ДТЕК

У столиці під ударом опинилася ТЕЦ

У Києві 31 жовтня ускладнилася ситуація зі світлом через удари РФ по об’єктах критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Учора ворог завдав болісних ударів по енергетиці по всій країні, зокрема й у Києві. У столиці під ударом знову опинилася ТЕЦ. Ці атаки наклалися на пошкодження від попередніх обстрілів, тому ситуація в енергосистемі стала ще складнішою», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики постійно ремонтують пошкоджене обладнання. Роботи тривають безперервно, коли дозволяє безпекова ситуація.

«Розуміємо, що графіки дуже жорсткі. Енергетики роблять усе можливе, щоб навіть у такій складній ситуації втримувати систему в графіках і не переходити до екстрених відключень», – наголошує ДТЕК.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що у низці регіонів України виникла складна ситуація з електропостачанням. За його словами, без електрики залишилися близько 200 тис. родин у Дніпрі та області, а також понад 80 тис. родин на Київщині.