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Чому в Києві різко погіршилася ситуація зі світлом? Пояснення ДТЕК

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чому в Києві різко погіршилася ситуація зі світлом? Пояснення ДТЕК
За словами ДТЕК, енергетики постійно ремонтують пошкоджене обладнання.
фото: ДТЕК (ілюстративне)

У столиці під ударом опинилася ТЕЦ

У Києві 31 жовтня ускладнилася ситуація зі світлом через удари РФ по об’єктах критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Учора ворог завдав болісних ударів по енергетиці по всій країні, зокрема й у Києві. У столиці під ударом знову опинилася ТЕЦ. Ці атаки наклалися на пошкодження від попередніх обстрілів, тому ситуація в енергосистемі стала ще складнішою», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики постійно ремонтують пошкоджене обладнання. Роботи тривають безперервно, коли дозволяє безпекова ситуація.

«Розуміємо, що графіки дуже жорсткі. Енергетики роблять усе можливе, щоб навіть у такій складній ситуації втримувати систему в графіках і не переходити до екстрених відключень», – наголошує ДТЕК.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що у низці регіонів України виникла складна ситуація з електропостачанням. За його словами, без електрики залишилися близько 200 тис. родин у Дніпрі та області, а також понад 80 тис. родин на Київщині. 

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Теги: відключення світла ДТЕК Київ

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