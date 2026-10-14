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Окупанти атакували енергообʼєкти Києва

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти атакували енергообʼєкти Києва
У столиці виникли перебої зі світлом
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Російські терористи масовано вдарили по столиці

Російська терористична армія вдарила по кількох енергетичних обʼєктах Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

«Ворог ударив по кількох енергообʼєктах столиці», – йдеться у повідомленні.

Згодом Кличко додав, що енергообʼєкти Києва та області зазнали масованого удару балістикою. У столиці виникли перебої зі світлом.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня Росія завдала балістичного удару по Києву – уражено ТЕЦ-4 і житловий будинок, є загиблі.

Під ранок ворог вдарив по столиці вдруге – два масованих балістичних удари за одну ніч. Росія атакувала енергетичну інфраструктуру – на лівому березі Києва після вибухів зникло світло. 

До слова, пізно ввечері 13 жовтня Зеленський заявив, що партнери знову не попередили Україну про пуски балістичних ракет – це вже не перший подібний випадок. Він нагадав, що Україна підтримала припинення ударів по енергетиці. Натомість Росія, за його словами, не вважає за потрібне дотримуватися того, про що заявив президент США, і знову обирає мішенню електростанцію та життя українців.

Як повідомлялося, унаслідок нічної російської атаки тимчасово призупинено рух електротранспорту у двох районах Києва.

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Теги: Київ енергетика війна електроенергія

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