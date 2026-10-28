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Богдан Бенюк розповів про зарплати в столичних театрах

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Богдан Бенюк розповів, як Театр на Подолі намагається підвищувати зарплату акторам
колаж: glavcom.ua

Богдан Бенюк: «Театр на Подолі є муніципальним, у нас зарплата 16-20 тис.»

Художній керівник Театру на Подолі, актор Богдан Бенюк розповів, які зарплати отримують працівники та актори українських театрів. Артист поділився цим в інтерв’ю «Главкому».

Так, за словами Богдана Бенюка, у театрах імені Івана Франка та Лесі Українки, а також Національному академічному театрі опери та балету України імені Тараса Шевченка в артистів однакові зарплати. «Наприклад, у театрах Івана Франка, Лесі Українки й Оперному одна зарплата, бо вони підпорядковуються Кабінету міністрів», – пояснив він.

У Театрі на Подолі, де Богдан Бенюк є керівником, зарплати акторів сягають 20 тис. грн. Водночас заробітна плата прибиральниці театру становить 5–6 тис. грн.

«Театр на Подолі є муніципальним, у нас зарплата 16-20 тис. Ми стараємося робити доплати, премії, якщо театр заробляє кошти. А прибиральниця у нас в театрі знаєте скільки отримує? 5-6 тис. Оцей театральний бум зараз покриває всі видатки, які має театр», – розповів Бенюк.

Нагадаємо, український актор Володимир Гладкий здивував зарплатою в театрі. За словами Гладкого, акторська професія може приносити чудовий дохід. Проте є один вагомий нюанс. Аби добре заробляти, треба працювати постійно. Однак навіть якщо й є бажання, це не завжди вдається, оскільки все залежить від проєктів, яких може й не бути.

До слова, зірка українських серіалів та фільмів Катерина Кузнєцова розкрила одну з проблем кіноіндустрії в Україні під час війни. На думку Катерини Кузнєцової, кіно в Україні має розвиватися в різних сферах, зокрема й в оплаті праці акторів. Тож, за її словами, артисти після початку повномасштабного вторгнення почали отримувати менші зарплати.

Як писав «Главком», українські театри за 2025 рік заробили 4,5 млрд грн, серед них 10 найдохідніших закладів отримали 2,28 млрд грн. Перше місце здобув Національний академічний театр опери та балету імені Т. Г. Шевченка з доходом 405 млн грн. У десятку найдохідніших театрів увійшли шість театрів Києва. 

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Теги: театр Театр Франка Київ гроші

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