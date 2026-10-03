Після удару РФ по Північному мосту Київ скували затори (відео)

Після удару РФ по Північному мосту в Києві утворилися масштабні затори

Рух мостом із лівого на правий берег наразі перекритий

У Києві зранку 3 жовтня утворилися масштабні затори після російського удару по Північному мосту. Про ускладнення руху повідомляють жителі столиці, передає «Главком».

Зокрема, значне скупчення автомобілів спостерігається на Троєщині в напрямку Північного мосту. Великий затор утворився і в напрямку лівого берега. За словами очевидців, кількість автомобілів на дорогах продовжує зростати.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання у Північний міст. На місце вирушили екстрені служби. Згодом міський голова уточнив, що внаслідок атаки на Північному мосту пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу. Рух мостом із лівого на правий берег наразі перекритий.

Після удару по Північному мосту у Києві змінено рух громадського транспорту. Наразі автобуси №21, 73, 101 та 114 відновили рух за власними маршрутами, однак курсують із відхиленням від графіка.

Рух тролейбусів №29, 30, 31 та 47 розділено між двома берегами. На лівому березі вони курсують від вулиці Милославської до Дарницької площі. На правому березі тролейбуси прямують від залізничної платформи «Куренівка», станцій метро «Лук'янівська» і «Мінська» та вулиці Кадетський Гай до станції метро «Почайна».