Атака на Київ: частина міста та області залишилася без світла

Ремонтні бригади розпочнуть роботи, щойно безпекова ситуація дозволить їм працювати на об’єкті

Російський удар пошкодив об’єкт критичної енергетичної інфраструктури

Частина споживачів у Києві та Київській області залишилася без електроенергії після чергової російської атаки на енергетичний об’єкт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство енергетики України.

У відомстві зазначили, що російський удар пошкодив об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Через це в окремих районах столиці та Київщини виникли перебої з електропостачанням.

Енергетики готуються до відновлення пошкодженого обладнання. Ремонтні бригади розпочнуть роботи, щойно безпекова ситуація дозволить їм працювати на об’єкті.

У Києві лунали вибухи

Під час повітряної атаки жителі столиці повідомляли про вибухи. Інформацію про роботу протиповітряної оборони також оприлюднив міський голова Києва Віталій Кличко.

«У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!» – написав він у своєму Telegram-каналі.

Згодом очільник міста поінформував: «У Шевченківському районі уламки БпЛА впали на подвірʼя приватної садиби. Пожежа на першому поверсі приватного житлового будинку. Екстрені служби прямують на місце».

Крім того, о 22:54 Кличко повідомив про зниження тиску води в системі правобережної частини столиці. Зокрема в Голосіївському, Святошинському, Соломʼянському та Шевченківському районах. Причина – пошкодження енергообʼєктів у Київській області. Фахівці працюють на місці і перемикають живлення на водопровідних станціях.

Інформація про наслідки атаки та масштаби пошкоджень енергетичної інфраструктури може уточнюватися.

Нагадаємо, 15 жовтня Київ уже зазнавав атаки російських безпілотників. У Святошинському районі загорілася складська будівля, згодом міська влада повідомила про повторне влучання в той самий об’єкт.