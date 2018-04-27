Чорнобиль – ZonaНатхнення: киян вразили музикою, народженою в зоні відчуження

Концерт на Поштовій площі дозволив поглянути на місце, де сталася світова катастрофа, зовсім з іншого боку

У четвер, 26 квітня, на Поштовій площі на концерті ZonaНатхнення прозвучала приголомшлива музика від Микити Рубченка, оркестру НАОНІ і ONUKA. Концерт був приурочений трагічній даті катастрофи в Чорнобилі, однак мета була показати зону відчуження під іншою призмою. Невід'ємною і головною частиною заходу став показ короткометражного фільму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Інформатор Шоу-перфоманс «ZonaНатхнення»

Концерт на Поштовій площі дозволив поглянути на місце, де сталася світова катастрофа, зовсім з іншого боку

У четвер, 26 квітня, на Поштовій площі на концерті ZonaНатхнення прозвучала приголомшлива музика від Микити Рубченка, оркестру НАОНІ і ONUKA. Концерт був приурочений трагічній даті катастрофи в Чорнобилі, однак мета була показати зону відчуження під іншою призмою.

Невід'ємною і головною частиною заходу став показ короткометражного фільму «Арка», музику до якого і написав Микита Рубченко. Люди завмерли від звуку, картинки на екрані і емоцій. Це було те мистецтво, яке народилося в зоні відчуження і перетворилося в щось шедевральне, пише Інформатор.

Концерт дозволив поглянути на місце, де сталася світова катастрофа, зовсім з іншого боку. Тут хотіли донести те, що зона відчуження, де стільки років не було життя, може відродитися. Доказ тому, що саме в Прип'яті Микита Рубченко надихнувся і написав музику до фільму «Арка». У самій картині там же він і грає цю сильну і важку (в хорошому сенсі) мелодію з просто приголомшливою акустикою. Ти переймаєшся всім тим, що трапилося 32 роки тому, і в той же час розумієш, що життя триває. І забуте місто може відроджуватися за допомогою музики, кінематографа, живопису і будь-якого виду мистецтва. В цьому і є сенс. Світло настає після темних часів.

Після закінчення фільму на сцені зазвучала музика Микити і оркестру НАОНІ. Більше 10 тисяч людей із забуттям слухали, отримували насолоду від кристально-чистого звуку. Накрапав дощ, природа не стримувала емоцій в цей день. «Вони віддалі життя, щоб жили ми», - таким рядками завершився фільм «Арка».

А в ZonaНатхнення атмосфера набувала все більш жвавого характеру. Люди не могли вже просто стояти, серце хотіло вирватися назовні. Особливо кульмінаційні моменти - музика-саундтрек до фільму «Арка» і рок-версія гімну України від Микити Рубченка.

Оркестр НАОНі теж не залишив всіх байдужими. Музика звучала і відлітала в небо. Усередині перепліталися різні почуття: і гордість, і любов, і смуток, і радість. Палітра емоцій, створена виключно музикою і трагічними подіями минулого.

Наступна хвиля, яка захлеснула всіх - це виступ ONUKA. Улюблені треки пронизували Поштову площу. Той випадок, коли артист повністю запалює всіх своїм талантом і своєю щирістю і, звичайно ж, звучанням музики. Люди танцювали, посміхалися, обнімалися і цілувалися.

Як повідомлялося, в ніч з 25 на 26 квітня у Києві вшанували пам'ять загиблих у Чорнобильській катастрофі. До Меморіального кургану «Героям Чорнобиля» принесли квіти. Біля пам'ятного дзвону запалили свічки, відбувся поминальний молебень.

Читайте також: Епіцентр чорнобильської катастрофи. 32 роки потому