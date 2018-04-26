Дзвони, молебень і свічки: вночі у Києві вшанували пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи

Біля Меморіального кургану «Героям Чорнобиля» відбувся поминальний молебень

В ніч з 25 на 26 квітня у Києві вшанували пам'ять загиблих у Чорнобильській катастрофі. Квіти почали приносити до Меморіального кургану «Героям Чорнобиля». Біля пам'ятного дзвону запалили свічки. Про це повідомляє Інформатор. Вшанувати пам'ять героїв-ліквідаторів та померлих внаслідок аварії на ЧАЕС прийшли близько 50 осіб. Це були



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Фото: Інформатор Меморіальний курган «Героям Чорнобиля»

Біля Меморіального кургану «Героям Чорнобиля» відбувся поминальний молебень

В ніч з 25 на 26 квітня у Києві вшанували пам'ять загиблих у Чорнобильській катастрофі.

Квіти почали приносити до Меморіального кургану «Героям Чорнобиля». Біля пам'ятного дзвону запалили свічки. Про це повідомляє Інформатор.

Вшанувати пам'ять героїв-ліквідаторів та померлих внаслідок аварії на ЧАЕС прийшли близько 50 осіб. Це були родичі ліквідаторів, їх друзі та колеги, а також ті, хто був свідком подій. Деякі прийшли на захід з дітьми.

Біля меморіального кургану провели поминальний молебень. Священики прочитали кілька молитов, після чого всі присутні поклали квіти. Після молитов над Києвом пролунали удари дзвону, встановленого на вершині кургану.

Сьогодні у всьому місті пройдуть реквієми, а також розпочнуться тижні здоров'я для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Крім цього, в столиці одноразову матеріальну допомогу отримають понад 50 тис. постраждалих в результаті катастрофи.

Нагадаємо, 26 квітня 1986 року вогонь Чорнобиля опалив землю і душі мільйонів громадян.

Аварія на ЧАЕС — найбільша техногенна катастрофа за всю історію ядерної енергетики у світі, яка змінила радіаційну обстановку, екологію, долі людей не тільки на європейському континенті, а й у всьому світі.

О 1:23 ночі 26 квітня 1986 року на Чорнобильському реакторі №4 прогримів вибух, і кілька сотень працівників та пожежників намагалися загасити пожежу, що не припинялася протягом 10 днів. Тоді загинуло близько 50 співробітників станції і постраждали сотні рятувальників. Реактор був повністю зруйнований і в довкілля було викинуто величезну кількість радіоактивних речовин. За потужністю радіоактивний викид у 300 разів перевищував атомне бомбардування японського міста Хіросіма. В результаті аварії стався викид йоду-131, цезію-137, стронцію-90, ізотопів плутонію та інших радіоактивних часток. Радіоактивна хмара від аварії пронеслася над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США.

Визначити масштаби катастрофи та її впливу на здоров'я людей важко досі - тільки від раку, що розвинувся в результаті отриманої дози радіації, померли сотні тисяч людей. Прип'ять і навколишні села ще кілька століть будуть небезпечними для проживання.

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