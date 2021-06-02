Covid-19 у Києві. За добу майже пів тисячі нових хворих

За минулу добу в Україні найбільше нових випадків захворювання на коронавірус виявили в Києві

За минулу добу в Україні найбільше нових випадків захворювання на коронавірус виявили в Києві

Минулої доби в Києві від коронавірусу померли п'ять осіб

За минулу добу, 1 червня, у Києві коронавірус виявлено у 473 людей. Це на 39 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 31 травня було 434 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 207344 випадки захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 172456 осіб (за добу 1 червня 1904)

померли 5102 особи (за добу 5)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 125492 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 178 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 138 осіб.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 119673 особи (за добу 1 червня 352)

померли 2692 людей (за добу 6)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2206836 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 1 червня зафіксовано 2205 хворих на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільше нових випадків виявили у Києві (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.

Нагадаємо, за добу 31 травня в Києві виявили 434 хворих на коронавірус, померли 5 осіб.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей. Зокрема, 30 травня у центрі було вакциновано 2 072 осіб.