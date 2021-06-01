За добу в Києві зафіксовано понад 400 нових хворих на коронавірус

У Києві найбільша серед регіонів України добова кількість виявлених хворих на коронавірус

Минулої доби у Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померли п'ять осіб

За минулу добу, 31 травня, у Києві коронавірус виявлено у 434 людей. Це на 371 особу більше, ніж за попередню добу (за добу 30 травня було 63 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 206871 випадок захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 170552 особи (за добу 31 травня 3864)

померли 5097 осіб (за добу 5)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 125314 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 138 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 58 особи.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 119321 особа (за добу 31 травня 195)

померли 2686 людей (за добу 3)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2204631 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 31 травня зафіксовано 2137 хворих на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.

Нагадаємо, за добу 29 травня в Києві виявили 63 хворих на коронавірус, померли 9 осіб.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей. Зокрема, 30 травня у центрі було вакциновано 2 072 осіб.