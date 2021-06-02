Україна – на третій позиції у Європі за добовою смертністю від Covid-19

Україна повернулася у трійку лідерів серед країн Європи за добовою смертністю від коронавірусу

Україна серед країн світу займає 30 місце за кількістю нових інфікувань

За минулу добу у світі діагностували понад 447 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Аргентині. Україна серед країн Європи займає 3 місце за добовою смертністю від коронавірусу. Такі дані оприлюднені на сайті Worldometers.

Зокрема, в Індії зафіксували понад 133 тисячі нових інфікувань, у Бразилії – майже 78 тисяч, в Аргентині – понад 35 тисяч.

Окрім того, майже 26 тисяч хворих зареєстрували у Колумбії. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Іран і США.

Україна серед країн світу займає 30 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 10 позицію.

Померли за добу понад 10 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус. Україна серед країн Європи займає 3 місце за добовою смертністю від коронавірусу. За добу померли 163 людини. Перше місце – Росія, друге – Німеччина.

Всього у світі зареєстровано 171 916 673 інфікувань коронавірусом. Україна знаходиться на 16 сходинці у світі за кількістю хворих на коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 154 409 879 осіб. Наразі нараховується майже 14 млн активних випадків захворювання.

Тим часом, ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac, якою щеплюють українців.

Нагадаємо, на минулих вихідних в трьох містах України запрацювали центри вакцинації, де всі бажаючі можуть отримати щеплення препаратом Sinovac. Протягом цих вихідних у центрах вакцинували майже 5 тисяч українців.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр працюватиме щовихідні з 10 до 18.

Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації в Києві, який працює на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.