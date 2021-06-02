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    Найбільше – у Києві. У МОЗ оприлюднили свіжі дані щодо Covid-19

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    Із підозрою чи підтвердженим діагнозом ковід вчора госпіталізували 1 268 людей - Найбільше – у Києві. У МОЗ оприлюднили свіжі дані щодо Covid-19
    Із підозрою чи підтвердженим діагнозом ковід вчора госпіталізували 1 268 людей
    Фото: ЕРА

    Найбільше нових заражень зафіксовано у Києві, Київській та Харківській областях

    В Україні за минулу добу виявили 2205 нових хворих на коронавірус. Також 9 405 пацієнтів одужали, а 158 – померли від ускладнень. З підозрою чи підтвердженим діагнозом госпіталізували 1 268 людей. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

    Найбільше нових випадків виявили у Києві (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.

    Лабораторії зробили 64 876 тестів на коронавірус: методом ПЛР – 27 936, методом ІФА – 11 348. Також зробили 25 592 експрес-тести на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 10,2 мільйона ПЛР-тестувань.

    Від початку пандемії в нас зафіксували 2 206 836 випадків зараження коронавірусом. З них 50 857 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 062 572 – одужали.

    Також нагадаємо, що Україна зараз перебуває на третій позиції у Європі за добовою смертністю від Covid-19. Україна серед країн світу займає 30 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 10 позицію.

    Тим часом, ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac, якою щеплюють українців.

    Нагадаємо, на минулих вихідних в трьох містах України запрацювали центри вакцинації, де всі бажаючі можуть отримати щеплення препаратом Sinovac. Протягом цих вихідних у центрах вакцинували майже 5 тисяч українців.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр працюватиме щовихідні з 10 до 18.

    Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації в Києві, який працює на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Київ медицина Україна хвороби щеплення імунітет коронавірус
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    Найбільше – у Києві. У МОЗ оприлюднили свіжі дані щодо Covid-19