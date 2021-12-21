Covid-19 в Києві: виявлено на тисячу хворих більше, ніж за попередню добу

До лікарень столиці за добу потрапляють близько сотні хворих на коронавірус чи з підозрою на недугу

Минулої доби в Києві та області від ускладнень коронавірусу померли 29 осіб

За минулу добу, 20 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1496 осіб. Це на 999 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 19 грудня було зафіксовано 497 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 322 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 301 тис. осіб (за добу 20 грудня – 2068)

померли понад 8 тис. людей (за добу – 16)

На сьогодні в Києві активних хворих понад 13,3 тис.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 182 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 275 хворого.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 167 тис. осіб (за добу 20 грудня – 914)

померли 4,5 тис. осіб (за добу – 13).

На сьогодні в Київській області активних хворих понад 10,9 тис.

20 грудня в Україні медики зафіксували понад 6 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,6 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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