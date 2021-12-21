Covid-19 в Києві: виявлено на тисячу хворих більше, ніж за попередню добу
Минулої доби в Києві та області від ускладнень коронавірусу померли 29 осіб
За минулу добу, 20 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1496 осіб. Це на 999 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 19 грудня було зафіксовано 497 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 322 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 301 тис. осіб (за добу 20 грудня – 2068)
- померли понад 8 тис. людей (за добу – 16)
На сьогодні в Києві активних хворих понад 13,3 тис.
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 182 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 275 хворого.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 167 тис. осіб (за добу 20 грудня – 914)
- померли 4,5 тис. осіб (за добу – 13).
На сьогодні в Київській області активних хворих понад 10,9 тис.
20 грудня в Україні медики зафіксували понад 6 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,6 млн випадків Covid-19.
Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.