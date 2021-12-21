Медики виявили в Україні понад 6 тис. нових хворих на коронавірус

346 українців у понеділок не змогли побороти недугу

За минулу добу, 20 грудня, в Україні зафіксовано 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 390, медпрацівників – 180). Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 061 особу, летальних випадків – 346, одужало – 18 850 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3,6 млн осіб;

одужало – 3,3 млн осіб;

летальних випадків – 93 608;

проведено ПЛР-тестувань – 16,5 млн.

МОЗ також вказує, що понад 13 млн людей отримали дві дози вакцини проти Covid-19 та завершили курс щеплення.

Напередодні 110 740 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримало 36 056 людей, повністю імунізовані – 74 605 людей, додаткову дозу отримали 79 осіб.

Графіка: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії першою дозою дозу 14,2 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – трохи більше 13 млн осіб, отримали додаткову дозу – 171 людина. Загалом проведено 27,5 млн щеплень.

Зазначимо, за добу 19 грудня в Україні було виявлено понад 2,5 тис. нових хворих.

До слова, лікарі дали незвичні поради, як не захворіти на коронавірус напередодні Нового року.

Нагадаємо, «Омікрон» в Україні: глава МОЗ дав п’ять рекомендацій для населення.