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    Covid-19 за добу у Києві підтвердили у 348 осіб

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    Від початку епідемії на Київщині одужали від коронавірусу 125813 особи&nbsp; - Covid-19 за добу у Києві підтвердили у 348 осіб

    Від початку епідемії на Київщині одужали від коронавірусу 125813 особи 

    Фото з відкритих джерел

    Від початку епідемії у Києві захворіли 226347 людей

    За минулу добу, 7 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 348 осіб. Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 226347 випадків захворювання на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 217451 осіб (за добу 7 вересня – 226)
    • померли 5293 (за добу – 2)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 130057 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 87 нових хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 125813 особи (за добу 7 вересня – 62)
    • померли 2810 особи (за добу – 4)

    Усього за минулу добу, 7 вересня, в Україні зафіксували 2 772 нові підтверджені випадки Covid-19 (серед хворих 254 дитини та 46 медпрацівників).

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.

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    Теги: Київ коронавірус
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    Covid-19 за добу у Києві підтвердили у 348 осіб