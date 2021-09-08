Covid-19 за добу у Києві підтвердили у 348 осіб

Від початку епідемії на Київщині одужали від коронавірусу 125813 особи

Від початку епідемії у Києві захворіли 226347 людей

За минулу добу, 7 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 348 осіб. Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 226347 випадків захворювання на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 217451 осіб (за добу 7 вересня – 226)

померли 5293 (за добу – 2)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 130057 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 87 нових хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 125813 особи (за добу 7 вересня – 62)

померли 2810 особи (за добу – 4)

Усього за минулу добу, 7 вересня, в Україні зафіксували 2 772 нові підтверджені випадки Covid-19 (серед хворих 254 дитини та 46 медпрацівників).

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.