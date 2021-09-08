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    Вчора від коронавірусу померли 60 українців

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    У вівторок&nbsp;було госпіталізовано 1017 людей з коронавірусом - Вчора від коронавірусу померли 60 українців
    У вівторок було госпіталізовано 1017 людей з коронавірусом
    Фото з відкритих джерел

    За весь час пандемії в Україні захворіло понад 2,3 млн осіб

    За минулу добу, 7 вересня, в Україні зафіксували 2 772 нові підтверджені випадки Covid-19 (серед хворих 254 дитини та 46 медпрацівників). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Вчора також було госпіталізовано 1 017 осіб з коронавірусом. 60 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Одужало у вівторок 1 411 осіб.

    За добу зробили майже 70 тисяч тестів на коронавірус різними методами. Зокрема, методом ПЛР протестовано 28 990 осіб.

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.

    Графіка: МОЗ
    Графіка: МОЗ

    За весь час пандемії в Україні на Covid-19 захворіло 2 303 276 осіб, з них одужало 2 216 017 осіб, померло 54 114 людей. У країні проведено загалом 12 160 175 ПЛР-тестувань.

    Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі станом на ранок 8 вересня зафіксовано 222 761 594 випадки зараження коронавірусом, зокрема 4 599 807 летальних, одужали 199 282 413 осіб.

    До слова, відомий ізраїльський лікар порадив Україні запровадити кримінальну відповідальність для антивакцинаторів.

    Крім того, МОЗ пропонує посилити карантин в Україні. Очікується, що посилення карантину буде вже з наступного понеділка.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я лікар лікарня хвороби коронавірус
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    Вчора від коронавірусу померли 60 українців