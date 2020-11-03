Столична чиновниця постане перед судом за вимагання хабара за усиновлення

Екскерівниці районної служби у справах дітей та сім’ї загрожує до десяти років позбавлення волі

Київська місцева прокуратура №7 скерувала до суду обвинувальний акт відносно начальника Служби у справах дітей та сім’ї однієї з районних в місті Київ державних адміністрацій, яка вимагала та отримала неправомірну вигоду.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник Служби, використовуючи владні повноваження, вимагала від подружжя тисячу доларів США неправомірної вигоди за оминання черги на усиновлення та видачу нею висновку про доцільність усиновлення і відповідність його інтересам дитини.

Службову особу затримали «на гарячому» після передачі всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Подільського районного суду Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Обвинувачену звільнено з вказаної посади.

Як повідомлялося, чиновниця була затримана правоохоронцями 7 серпня цього року.