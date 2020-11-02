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    Поліція затримала банду молдаван, що грабувала будинки на Київщині (фото)

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    Злочинців затримали на трасі&nbsp;Київ &ndash; Харків - Поліція затримала банду молдаван, що грабувала будинки на Київщині (фото)
    Злочинців затримали на трасі Київ – Харків
    Фото: Андрій Нєбитов, Facebook

    Злочинці підозрюються у причетності до семи крадіжок і розбійного нападу

    Поліцейські Київщини викрили та затримали учасників організованої злочинної групи, які «спеціалізувалися» на пограбуванні приватних будинків мешканців столичної області.

    Про це повідомив очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook

    «Четверо громадян Молдови оселилися у столиці і ночами виїжджали до різних районів області для скоєння майнових злочинів», - розповів він.

    Правоохоронці підозрюють злочинне угруповання у причетності до семи крадіжок і розбійного нападу.

    «В ніч на суботу вони намагалися приховати сліди злочинів та виїхати за межі столичного регіону, але не врахували пильність і витримку працівників карного розшуку в режимі роботи 24/7. Опівночі їх затримали на трасі Київ – Харків», - повідомив Нєбитов.

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    Поліція затримала банду молдаван, що грабувала будинки на Київщині (фото)
    Поліція затримала банду молдаван, що грабувала будинки на Київщині (фото)
    Поліція затримала банду молдаван, що грабувала будинки на Київщині (фото)
    Поліція затримала банду молдаван, що грабувала будинки на Київщині (фото)

    Нагадаємо, в кінці жовтня на Київщині поліцейські під час спеціальної операції затримали групу небезпечних зловмисників, які скоїли вбивство працівника ресторану у столиці.

    Національна поліція України Київ кримінал Молдова іноземці Київщина напад пограбування злочин
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