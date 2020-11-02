Поліція затримала банду молдаван, що грабувала будинки на Київщині (фото)
Злочинці підозрюються у причетності до семи крадіжок і розбійного нападу
Поліцейські Київщини викрили та затримали учасників організованої злочинної групи, які «спеціалізувалися» на пограбуванні приватних будинків мешканців столичної області.
Про це повідомив очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.
«Четверо громадян Молдови оселилися у столиці і ночами виїжджали до різних районів області для скоєння майнових злочинів», - розповів він.
Правоохоронці підозрюють злочинне угруповання у причетності до семи крадіжок і розбійного нападу.
«В ніч на суботу вони намагалися приховати сліди злочинів та виїхати за межі столичного регіону, але не врахували пильність і витримку працівників карного розшуку в режимі роботи 24/7. Опівночі їх затримали на трасі Київ – Харків», - повідомив Нєбитов.
Нагадаємо, в кінці жовтня на Київщині поліцейські під час спеціальної операції затримали групу небезпечних зловмисників, які скоїли вбивство працівника ресторану у столиці.