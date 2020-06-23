Де цього тижня кияни можуть купити свіжі недорогі продукти (адреси)



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Майже в усіх районах столиці пройдуть сільськогосподарські ярмарки

Цього тижня, 23-28 червня, у Києві будуть проведені сезонні ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Так, ярмарки відбудуться:

23 червня (вівторок) у:

Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5;

Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.

24 червня (середа) у:

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

Подільському районі – просп. Правди, 5-11.

25 червня (четвер) у:

Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5.

26 червня (п’ятниця) у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Мартиросяна);

Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.

28 червня (неділя) у:

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської).

Крім того, цими вихідними, 27-28 червня, у Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

27 червня (субота) у:

Голосіївському районі – вул. Паньківська; вул. Голосіївська, 4-10;

Деснянському районі – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера);

Дніпровському районі – б-р. Амвросія Бучми, 2-10;

Печерському районі – вул. Катерини Білокур;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Героїв Севастополя, 35-А).

28 червня (неділя) у:

Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоана Павла II та Чигоріна);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Нагадаємо, що під час відвідування ярмарків необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.