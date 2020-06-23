Де цього тижня кияни можуть купити свіжі недорогі продукти (адреси)
Майже в усіх районах столиці пройдуть сільськогосподарські ярмарки
Цього тижня, 23-28 червня, у Києві будуть проведені сезонні ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Так, ярмарки відбудуться:
23 червня (вівторок) у:
- Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5;
- Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.
24 червня (середа) у:
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- Подільському районі – просп. Правди, 5-11.
25 червня (четвер) у:
- Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
- Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5.
26 червня (п’ятниця) у:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
- Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
- Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
- Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.
28 червня (неділя) у:
- Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської).
Крім того, цими вихідними, 27-28 червня, у Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.
27 червня (субота) у:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська; вул. Голосіївська, 4-10;
- Деснянському районі – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера);
- Дніпровському районі – б-р. Амвросія Бучми, 2-10;
- Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Героїв Севастополя, 35-А).
28 червня (неділя) у:
- Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
- Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоана Павла II та Чигоріна);
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Нагадаємо, що під час відвідування ярмарків необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.