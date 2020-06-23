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    Де цього тижня кияни можуть купити свіжі недорогі продукти (адреси)

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    Де цього тижня кияни можуть купити свіжі недорогі продукти (адреси)

    Майже в усіх районах столиці пройдуть сільськогосподарські ярмарки

    Цього тижня, 23-28 червня, у Києві будуть проведені сезонні ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

    Так, ярмарки відбудуться:

    23 червня (вівторок) у:

    • Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5;
    • Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.

    24 червня (середа) у:

    • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
    • Подільському районі – просп. Правди, 5-11.

    25 червня (четвер) у:

    • Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
    • Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5.

    26 червня (п’ятниця) у:

    • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
    • Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
    • Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
    • Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.

    28 червня (неділя) у:

    • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської).

    Крім того, цими вихідними, 27-28 червня, у Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

    27 червня (субота) у:

    • Голосіївському районі – вул. Паньківська; вул. Голосіївська, 4-10;
    • Деснянському районі – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера);
    • Дніпровському районі – б-р. Амвросія Бучми, 2-10;
    • Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
    • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
    • Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Героїв Севастополя, 35-А).

    28 червня (неділя) у:

    • Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
    • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоана Павла II та Чигоріна);
    • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

    Нагадаємо, що під час відвідування ярмарків необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.

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