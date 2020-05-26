У Києві після карантину відновлюють роботу продуктові ярмарки
Ярмарки працюватимуть із дотриманням протиепідемічних умов
У Києві відновлюють роботу сезонні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.
Так, ярмарки відбудуться:
26 травня (вівторок):
- у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5;
- у Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.
27 травня (середа):
- у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- у Подільському районі – просп. Правди, 5-11.
28 травня (четвер):
- у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
- у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10; просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
- у Печерському районі – вул. Московська, 31/33;
- у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5.
29 травня (п’ятниця):
- у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- у Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
- у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А; вул. Алматинська, 64-74;
- у Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
- у Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
- у Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу); вул. Ризька, 1; вул. Деревлянська, 16-20; вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.
31 травня (неділя):
- у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської).
Під час відвідування ярмарків необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.
Нагадаємо, сьогодні, 25 травня, Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.
З 23 травня Київ відновив роботу наземного пасажирського транспорту.