Де сьогодні не буде води в Києві: список адрес
Київводоканал проводить плановий ремонт на мережі
Сьогодні, 1 липня, Київводоканал проводить планові відключення водопостачання. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що це пов’язано із ремонтними роботами для надійної роботи систем водопостачання.
У зв`язку з чим буде відключено водопостачання за наступними адресами:
1 липня з 9:30 до 2 липня 8:00
- вул. Ревуцького, 40, 42В,
- пр. Бажана, 1т, 30, 30/1, 36А
1 липня з 9:00 до 19:00
- вул. Кирилівська, 99
1 липня з 10:00 до 21:00
- вул. Предславинська, 31/9, 29, 25, 19, 21, 9, 11-13, 12, 14, 24, 26А
- вул. Лабораторна, 8
- вул. Велика Васильківська, 89, 91, 95, 97, 101
«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.
Нагадаємо, 30 червня через пошкодження на мережі холодного водопостачання була відсутня вода у будинках на двох вулицях Києва.
Крім того, 30 червня на автомобільній парковці біля супермаркету «Новус» на Дружби народів утворився гейзер.