Де сьогодні не буде води в Києві: список адрес



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Частина Києва залишиться без води

Київводоканал проводить плановий ремонт на мережі

Сьогодні, 1 липня, Київводоканал проводить планові відключення водопостачання. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що це пов’язано із ремонтними роботами для надійної роботи систем водопостачання.

У зв`язку з чим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

1 липня з 9:30 до 2 липня 8:00

вул. Ревуцького, 40, 42В,

пр. Бажана, 1т, 30, 30/1, 36А

1 липня з 9:00 до 19:00

вул. Кирилівська, 99

1 липня з 10:00 до 21:00

вул. Предславинська, 31/9, 29, 25, 19, 21, 9, 11-13, 12, 14, 24, 26А

вул. Лабораторна, 8

вул. Велика Васильківська, 89, 91, 95, 97, 101

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

Нагадаємо, 30 червня через пошкодження на мережі холодного водопостачання була відсутня вода у будинках на двох вулицях Києва.

Крім того, 30 червня на автомобільній парковці біля супермаркету «Новус» на Дружби народів утворився гейзер.