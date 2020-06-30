Через аварії зникла вода у будинках на двох вулицях Києва (адреси)



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У домівках деяких киян відключено водопостачання

Ремонтні бригади працюють надл ліквідацією пошкодження

У вівторок, 30 червня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталися аварії. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Братиславська, 9А, 9В, 11А

вул. Оноре де Бальзака, 14

«Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень. Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

Нагадаємо, 24 червня на вул. Тарасівській у Голосіївському районі Києва стався витік із каналізаційної мережі. В результаті витоку нечистот було обмежено рух транспорту на проїжджій частині.

Як повідомляв «Главком», 17 червня у будинку на вул. Софіївській, 1 у центрі Києва стався прорив водомережі, внаслідок чого у під’їзді був потоп.

Раніше Київводоканал заявив про намір змінити розмір тарифів на водопостачання та водовідведення на 2021 рік.

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що столична влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення.

Нагадаємо, що у липні кияни отримають платіжки за водопостачання та водовідведення за червень 2020 року, в яких буде графа з новим щоквартальним внеском за обслуговування вузлів комерційного обліку.