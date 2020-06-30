На парковці біля супермаркету в центрі Києва забив гейзер (відео)



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Утворився фонтан висотою близько 10 м Фото: скріншот відео

Поки що невідомо, на якій мережі стався прорив

Сьогодні, 30 червня, на автомобільній парковці біля супермаркету «Новус» на Дружби народів утворився гейзер.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Вода під великим тиском б’є з люка і залила всю парковку.

Нагадаємо, 24 червня на вул. Тарасівській у Голосіївському районі Києва стався витік із каналізаційної мережі. В результаті витоку нечистот було обмежено рух транспорту на проїжджій частині.

Як повідомляв «Главком», 17 червня у будинку на вул. Софіївській, 1 у центрі Києва стався прорив водомережі, внаслідок чого у під’їзді був потоп.