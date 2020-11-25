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    Де сьогодні в Києві немає води (адреси)

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    Частина киян залишилась без води - Де сьогодні в Києві немає води (адреси)
    Частина киян залишилась без води
    Фото ілюстративне

    Без води лишилися будинки на десяти вулицях столиці

    Сьогодні, 25 листопада, за низкою адрес у Києві відсутнє водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Так, у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт тимчасово буде відсутнє водопостачання:

    з 9:30  до 24:00 25 листопада

    • вул. Кирилівська, 39, 47, 40,5, 7, 9, 11.

    з 10:00 25 листопада до 6:00 26 листопада

    • просп. Перемоги, 134, 136.

    Крім того, через аварійні пошкодження мережі немає води за такими адресами:

    • пров. Алли Горської, 8
    • вул. Богдана Хмельницького, 57
    • вул. Набережно-Корчуватська, 78
    • вул. Плещеєва, 34
    • вул. Парково-Сирецька, 15, 15А, 15Б
    • вул. Теодора Драйзера, 34/51
    • вул. Брусилівська, 12 - 29
    • вул. Клавдіївська, 37.

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень.

    «Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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