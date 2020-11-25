Де сьогодні в Києві немає води (адреси)

Без води лишилися будинки на десяти вулицях столиці

Сьогодні, 25 листопада, за низкою адрес у Києві відсутнє водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Так, у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт тимчасово буде відсутнє водопостачання:

з 9:30 до 24:00 25 листопада

вул. Кирилівська, 39, 47, 40,5, 7, 9, 11.

з 10:00 25 листопада до 6:00 26 листопада

просп. Перемоги, 134, 136.

Крім того, через аварійні пошкодження мережі немає води за такими адресами:

пров. Алли Горської, 8

вул. Богдана Хмельницького, 57

вул. Набережно-Корчуватська, 78

вул. Плещеєва, 34

вул. Парково-Сирецька, 15, 15А, 15Б

вул. Теодора Драйзера, 34/51

вул. Брусилівська, 12 - 29

вул. Клавдіївська, 37.

Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень.

«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.