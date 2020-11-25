Де сьогодні в Києві немає води (адреси)
Без води лишилися будинки на десяти вулицях столиці
Сьогодні, 25 листопада, за низкою адрес у Києві відсутнє водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Так, у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт тимчасово буде відсутнє водопостачання:
з 9:30 до 24:00 25 листопада
- вул. Кирилівська, 39, 47, 40,5, 7, 9, 11.
з 10:00 25 листопада до 6:00 26 листопада
- просп. Перемоги, 134, 136.
Крім того, через аварійні пошкодження мережі немає води за такими адресами:
- пров. Алли Горської, 8
- вул. Богдана Хмельницького, 57
- вул. Набережно-Корчуватська, 78
- вул. Плещеєва, 34
- вул. Парково-Сирецька, 15, 15А, 15Б
- вул. Теодора Драйзера, 34/51
- вул. Брусилівська, 12 - 29
- вул. Клавдіївська, 37.
Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень.
«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.