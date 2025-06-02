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Демонтаж незаконної реклами у столиці триває: де заплановано цього тижня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Демонтаж незаконної реклами у столиці триває: де заплановано цього тижня
Ккомунальники працюють в межах затвердженого дизайн-коду, який встановлює чіткі вимоги до розміщення засобів зовнішньої реклами та вивісок
фото: КП «Київреклама»/Facebook

Демонтажні роботи заплановано на семи локаціях 

З 2 по 6 червня у столиці демонтуватимуть незаконно розміщені рекламні конструкції, що порушують норми дизайн-коду міського простору. Про це інформує «Главком» із посиланням на  Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама».

Роботи запланували за такими адресами:

  • вулиця Жилянська (на розі вулиці Лілії Лобанової);
  • вулиця Саксаганського (на розі вулиці Антоновича);
  • вулиця Ревуцького (на розі вулиці Анни Ахматової);
  • вулиця Автозаводська (на розі вулиці Лугової);
  • вулиця Богатирська (біля вулиці Героїв Дніпра);
  • вулиця Набережно-Хрещатицька (біля Гаванського мосту);
  • проспект Василя Порика (біля вулиці Світлицького).

Зазнааєтья, що ці заходи спрямовані на покращення естетики міського середовища, підвищення безпеки руху та звільнення громадського простору від візуального шуму.

Як пояснював раніше директор КП «Київреклама» Петро Старовойтов, комунальники працюють в межах затвердженого дизайн-коду, який встановлює чіткі вимоги до розміщення засобів зовнішньої реклами та вивісок. У випадках, коли власники ігнорують попередження, відбувається примусовий демонтаж.  Старовойтов нагадав, що відповідно до законодавства, всі конструкції, розміщені зовні, мають бути встановлені згідно з оформленим документом та відповідати правилам розміщення рекламних засобів і вивісок у Києві. 

До слова, у 2024 році у столиці демонтували 26 тисяч незаконних рекламних конструкцій. Протягом 2024 року в Києві проводилася активна робота з упорядкування зовнішньої реклами та вивісок й усунення порушень щодо їх розміщення. Дарницький район став лідером за кількістю демонтованих конструкцій – 4 640 одиниць. Це пояснюється тим, що саме в цьому районі фіксували найбільшу кількість незаконно встановлених рекламних об’єктів і вивісок. Другим за кількістю демонтажів став Шевченківський район – 3 667 конструкцій. 

Теги: Київ благоустрій реклама столиця

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