Скільки коштує молода картопля в київських супермаркетах: огляд цін

У столичних супермаркетах продають картоплю, переважно імпортовану з Ізраїлю та Єгипту

У мережі супермаркетів «Мегамаркет» кілограм молодої фасованої картоплі коштує 198 грн за кіло

На полицях столичних супермаркетів з'явилася молода картопля нового врожаю. Проте, перші ціни на цей популярний овоч виявилися досить високими. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, у супермаркеті «Пчілка» кілограм молодої картоплі коштує 89,99 грн за кіло.

Молода картопля у супермаркеті «Пчілка» фото: glavcom.ua

У мережі супермаркетів «Мегамаркет» кілограм молодої фасованої картоплі коштує 198 грн за кіло. Країна походження продукту на сайті не вказана.

У «Мегамаркеті» кіло молодої картоплі коштує 198 грн скриншот з сайту мережі супермаркетів «Мегамаркет»

У мережі «Сільпо» пропонують молоду картоплю, імпортовану з Ізраїлю, за ціною 120 грн за кіло.

120 грн за кіло картоплі з Ізраїлю доведеться викласти у «Сільпо» скриншот з сайту мережі супермаркетів «Сільпо»

Значно дешевше коштує у «Сільпо» картопля, імпортована з Єгипту – 50 грн за кіло.

Кіло картоплі з Єгипту у «Сільпо» коштує 50 грн скриншот з сайту мережі «Сільпо»

Молода картопля з Єгипту у Києві коштує у 35,59 – 37,90 грн за кіло у мережах супермаркетів «Фора», Novus, «Варус».

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Ціна на молоду картоплю з Єгипту фото: скриншот

Традиційно, поява молодої картоплі навесні є очікуваною подією для багатьох українців. Однак, стартові ціни цього року можуть змусити покупців зачекати надходження картоплі місцевого врожаю за більш прийнятними цінами.

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, вартість молодої картоплі у супермаркетах формується з огляду на об’єктивні фактори. Зокрема обмежену пропозицію через початок сезону, погодні умови, регіон вирощування. За його словами, найшвидше завозять товар з Єгипту та Ізраїлю Також, каже Марчук, не варто забувати про витрати виробника на насіння, добрива, пальне, логістику тощо.

Нагадаємо, мережа супермаркетів «Сільпо» здивувала ціною на гіркий перець чилі, який пропонується гостям магазину по ціні 699 грн за кілограм.

Раніше повідомлялося, що спалахи ящуру в європейських країнах та скасування пільгового безмитного режиму ЄС для українських експортерів сільськогосподарської продукції можуть призвести до подальшого зниження закупівельних цін на молокосировину в Україні.