Куди звертатись киянам для відновлення документів на житло, пошкоджене внаслідок воєнних дій

Ворог застосував ударні БПЛА, балістичні та крилаті ракети для терору цивільного населення у Києві

Подати відповідну заяву можна онлайн на порталі «Дія» або офлайн – у будь-якому Центрі надання адміністративних послуг міста Києва

Кияни, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок воєнної агресії, можуть отримати компенсацію від держави. Алгоритм дій у цих випадках нагадали в Департаменті з питань реєстрації КМДА, інформує «Главком»

Подати відповідну заяву можна онлайн на порталі «Дія» або офлайн – у будь-якому Центрі надання адміністративних послуг міста Києва. Для цього, зокрема, необхідно подати витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Якщо ж у реєстрі немає інформації про пошкоджену квартиру чи будинок, то заяву про їх державну реєстрацію також можна подати до ЦНАПу разом із правовстановлюючими документами на це майно (за наявністю).

Після підтвердження наявності інформації в реєстрових книгах КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації», державні реєстратори Департаменту в термін до 5 робочих днів приймають рішення щодо державної реєстрації прав на такі об’єкти.

У разі відсутності правовстановлюючих документів на пошкоджене або знищене майно, а також за додатковими консультаціями можна звертатися в робочі дні з 9:00 до 16:00 за телефоном Департаменту: (044) 489-87-83.

Відновлення документів: куди звертатись киянам, чиє житло пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій інфографіка: департаменті з питань реєстрації КМДА

Нагадаємо, що нічна атака на Київ 24 квітня була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

У Святошинському районі Києва рятувальники розбирають завали в житловій забудові 😱 pic.twitter.com/6UYPSAktFJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.