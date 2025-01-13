Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ позбувається незаконної реклами: який район став лідером з демонтажу у 2024 році

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Київ позбувається незаконної реклами: який район став лідером з демонтажу у 2024 році
Дарницький район став лідером за кількістю демонтованих конструкцій – 4 640 одиниць
фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

Другим за кількістю демонтажів став Шевченківський район

У 2024 році у столиці демонтували 26 тисяч незаконних рекламних конструкцій. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. 

Він розповів, що протягом 2024 року в Києві проводилася активна робота з упорядкування зовнішньої реклами та вивісок й усунення порушень щодо їх розміщення.

Дарницький район став лідером за кількістю демонтованих конструкцій – 4 640 одиниць. Це пояснюється тим, що саме в цьому районі фіксували найбільшу кількість незаконно встановлених рекламних об’єктів і вивісок. Другим за кількістю демонтажів став Шевченківський район – 3 667 конструкцій. 

Найменше демонтажів проведено в Печерському районі. Водночас цей район має найвищий відсоток законно розміщених рекламних конструкцій та вивісок серед усіх районів столиці. 

За звітний період було подано 2 426 повідомлень щодо нових вивісок. Половина з них відповідала вимогам, решту повернули на доопрацювання.

Демонтаж дахової конструкції у центрі Києва неподалік ТЦ «Гулівер» на висоті 30 метрів
Демонтаж дахової конструкції у центрі Києва неподалік ТЦ «Гулівер» на висоті 30 метрів

«Помітна позитивна динаміка в оформленні нових дозволів на розміщення реклами. У 2024 році видано понад 2,2 тисячі дозволів на розміщення рекламних конструкцій, а також продовжено термін дії 1 640 дозволів, що свідчить про відповідність цих об’єктів встановленим правилам», − повідомив Валентин Мондриївський. 

Він додав, що спостерігається тенденція до анулювання дозволів за заявами власників – скасували понад 700 дозволів. Це пов’язано із закриттям або скороченням мереж підприємств, що зумовлено складною економічною ситуацією під час війни.

Нагадаємо, влада столиці продовжує боротьбу з незаконною рекламою. У жовтні працівники КП «Київреклама» демонтували понад 2 500 вивісок і рекламних конструкцій, установлених із порушеннями законодавства. Про це повідомляє Управління з питань реклами КМДА. Демонтажні заходи охопили всі райони міста, зокрема проспект Миколи Бажана, Харківське шосе, вулиці Єлизавети Чавдар, Старовокзальну, Миколи Лаврухіна та Академіка Шалімова. Найбільша кількість демонтованих об’єктів – у Дарницькому районі.

Також з 7 по 11 жовтня 2024 року у Києві був проведений демонтаж рекламних конструкцій, які розмістили незаконно. Фахівці вже розпочали демонтаж незаконної реклами. Власників закладів закликають дотримуватись порядку розміщення конструкцій, який діє у столиці. В разі порушення вивіску, сітілайт або банер демонтують за кошт власника.

Теги: Київ реклама робота демонтували

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зимові канікули заплановані з 23 грудня 2024 року до 11 січня 2025 року
Коли столичні школярі підуть на канікули: названо дати
14 грудня, 2024, 11:23
20 грудня, близько 07:00 ранку, збройні сили РФ нанесли комбінований ракетний удар по Києву
У Голосіївському районі Києва понад 600 будинків залишилися без тепла
20 грудня, 2024, 09:04
Wprost пише, що українці мають набагато вищі фінансові потреби, ніж співробітники з інших країн
Польський ринок праці шокований: українці не хочуть працювати за низьку зарплатню
26 грудня, 2024, 22:04
Прощання у Києві з Героєм України Дмитром Коцюбайлом
Як ми прощаємося з героями війни? Відома телеведуча розкритикувала киян
29 грудня, 2024, 22:22
Ринок праці у Польщі трансформується
Хто витісняє українців на ринку праці Польщі: статистика
30 грудня, 2024, 04:07
Триває ліквідація наслідків російського удару по центру Києва в новорічну ніч
На місці учорашнього удару по центру Києва тривають аварійні роботи (фото)
2 сiчня, 10:30
Дитина була у критичному стані
У Києві немовля кілька днів провело у замкненій квартирі, поліція розшукує 16-річну матір (оновлено)
5 сiчня, 22:16
Прогноз погоди на 11 січня
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
11 сiчня, 06:00
У вихідні дні трамваї рухатимуться за звичним маршрутом
Із 13 до 24 січня змінено маршрути кількох столичних трамваїв: схема руху
Сьогодні, 08:44

Новини

Київ позбувається незаконної реклами: який район став лідером з демонтажу у 2024 році
Київ позбувається незаконної реклами: який район став лідером з демонтажу у 2024 році
Львівська опера вперше покаже киянам «Діалоги кармеліток» Пуленка
Львівська опера вперше покаже киянам «Діалоги кармеліток» Пуленка
Унікальна операція. В Україні провели першу ретрансплантацію серця
Унікальна операція. В Україні провели першу ретрансплантацію серця
Земельний скандал. Керівництво ботсаду Гришка заперечує висновки Держаудитслужби
Земельний скандал. Керівництво ботсаду Гришка заперечує висновки Держаудитслужби
Поліція повідомила нові деталі про підлітків, які втрапили у скандал у центрі Києва
Поліція повідомила нові деталі про підлітків, які втрапили у скандал у центрі Києва
У Києві почалися перевірки великогабаритного та громадського транспорту
У Києві почалися перевірки великогабаритного та громадського транспорту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 січня 2025
29K
МСЕК-скандали отримують розв’язку. На Черкащині прокурор втратив групу інвалідності
18K
У Каліфорнії згоріли будинки «генералів Залужного»: росіяни вигадали черговий фейк
17K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Окупанти просунулися на чотирьох напрямках і перейшли на північ Сумщини – карти ISW

Новини

Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 06:00
Атака на Запоріжжя і Суми: головне за ніч
Сьогодні, 05:40
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
На Рівненщині 14-річний мотоцикліст збив насмерть пішохода
Вчора, 14:58
Українські військові знищили ще один командний пункт росіян на Донеччині
Вчора, 14:40
ЗСУ пояснили, чому росіяни хочуть обійти Покровськ та Мирноград
Вчора, 13:16

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua