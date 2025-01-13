Київ позбувається незаконної реклами: який район став лідером з демонтажу у 2024 році

Другим за кількістю демонтажів став Шевченківський район

У 2024 році у столиці демонтували 26 тисяч незаконних рекламних конструкцій. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він розповів, що протягом 2024 року в Києві проводилася активна робота з упорядкування зовнішньої реклами та вивісок й усунення порушень щодо їх розміщення.

Дарницький район став лідером за кількістю демонтованих конструкцій – 4 640 одиниць. Це пояснюється тим, що саме в цьому районі фіксували найбільшу кількість незаконно встановлених рекламних об’єктів і вивісок. Другим за кількістю демонтажів став Шевченківський район – 3 667 конструкцій.

Найменше демонтажів проведено в Печерському районі. Водночас цей район має найвищий відсоток законно розміщених рекламних конструкцій та вивісок серед усіх районів столиці.

За звітний період було подано 2 426 повідомлень щодо нових вивісок. Половина з них відповідала вимогам, решту повернули на доопрацювання.

Демонтаж дахової конструкції у центрі Києва неподалік ТЦ «Гулівер» на висоті 30 метрів

«Помітна позитивна динаміка в оформленні нових дозволів на розміщення реклами. У 2024 році видано понад 2,2 тисячі дозволів на розміщення рекламних конструкцій, а також продовжено термін дії 1 640 дозволів, що свідчить про відповідність цих об’єктів встановленим правилам», − повідомив Валентин Мондриївський.

Він додав, що спостерігається тенденція до анулювання дозволів за заявами власників – скасували понад 700 дозволів. Це пов’язано із закриттям або скороченням мереж підприємств, що зумовлено складною економічною ситуацією під час війни.

Нагадаємо, влада столиці продовжує боротьбу з незаконною рекламою. У жовтні працівники КП «Київреклама» демонтували понад 2 500 вивісок і рекламних конструкцій, установлених із порушеннями законодавства. Про це повідомляє Управління з питань реклами КМДА. Демонтажні заходи охопили всі райони міста, зокрема проспект Миколи Бажана, Харківське шосе, вулиці Єлизавети Чавдар, Старовокзальну, Миколи Лаврухіна та Академіка Шалімова. Найбільша кількість демонтованих об’єктів – у Дарницькому районі.

Також з 7 по 11 жовтня 2024 року у Києві був проведений демонтаж рекламних конструкцій, які розмістили незаконно. Фахівці вже розпочали демонтаж незаконної реклами. Власників закладів закликають дотримуватись порядку розміщення конструкцій, який діє у столиці. В разі порушення вивіску, сітілайт або банер демонтують за кошт власника.