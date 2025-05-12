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Демонтаж незаконної реклами у Києві: де заплановано цього тижня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Демонтаж незаконної реклами у Києві: де заплановано цього тижня
фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

Фахівці КП «Київреклама» демонтуватимуть рекламні конструкції на фасадах будівель, банери та панно, розміщені на фасаді, вивіски

Із 12 до 16 травня фахівці КП «Київреклама» демонтуватимуть рекламні конструкції та вивіски, розміщені з порушенням чинного законодавства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство

Зазначається, що роботи проводитимуть за такими адресами:

  • вулиця Бориспільська (біля провулку Поліського),
  • вулиця Микільсько-Слобідська (поряд із пляжем),
  • проспект Романа Шухевича (біля затоки Десенка).

Фахівці КП «Київреклама» демонтуватимуть рекламні конструкції на фасадах будівель, банери та панно, розміщені на фасаді, вивіски.

Як пояснив директор КП «Київреклама» Петро Старовойтов, комунальники працюють в межах затвердженого дизайн-коду, який встановлює чіткі вимоги до розміщення засобів зовнішньої реклами та вивісок. У випадках, коли власники ігнорують попередження, відбувається примусовий демонтаж. 

Старовойтов нагадав, що відповідно до законодавства, всі конструкції, розміщені зовні, мають бути встановлені згідно з оформленим документом та відповідати правилам розміщення рекламних засобів і вивісок у Києві. 

Нагадаємо, з 5 по 9 травня 2025 року на вулиці Миколи Закревського відбувався демонтаж рекламних конструкцій та вивісок, встановлених з порушенням чинних норм та правил розміщення зовнішньої реклами у місті Києві.

Раніше вулицю Петра Сагайдачного на Подолі очистили від незаконної реклами. Після демонтажу вулиця Петра Сагайдачного стала ще ближчою до свого автентичного вигляду.

До слова, у 2024 році у столиці демонтували 26 тисяч незаконних рекламних конструкцій. Протягом 2024 року в Києві проводилася активна робота з упорядкування зовнішньої реклами та вивісок й усунення порушень щодо їх розміщення. Дарницький район став лідером за кількістю демонтованих конструкцій – 4 640 одиниць. Це пояснюється тим, що саме в цьому районі фіксували найбільшу кількість незаконно встановлених рекламних об’єктів і вивісок. Другим за кількістю демонтажів став Шевченківський район – 3 667 конструкцій. 

Теги: Київ благоустрій реклама

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