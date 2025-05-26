Де у Києві купити продуктові товари 27 травня – 1 червня: адреси ярмарків
Фермерські продукти від виробників можна буде придбати у всіх районах міста
Цього тижня, з 27 травня по 1 червня, у столиці відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Зокрема, 27 травня (вівторок) ярмарки триватимуть у:
- Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
- Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
- Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;
- Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.
28 травня (середа) в:
- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- Подільському районі – просп. Європейського Союзу, 5-11;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.
29 травня (четвер) у:
- Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;
- Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
- Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8-10;
- Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;
- Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської та Турівської);
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.
30 травня (п’ятниця) в:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- Деснянському районі – вул. Ореста Левицького (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
- Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
- Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Сергія Берегового);
- Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.
31 травня (субота) в:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
- Деснянському районі – вул. Лісківська (в межах вул. Милославської та Радунської), вул. Олександри Екстер (в межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини);
- Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
- Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
- Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
1 червня (неділя) в:
- Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
- Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
- Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:
- КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
- КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.
З 19 травня і орієнтовно до 19 серпня на Бессарабському ринку триватимуть роботи з облаштування торговельної зали сучасним холодильним і торговельно-технологічним обладнанням.
Нагадаємо, в Україні спостерігається стрімке зниження цін на ранню білокачанну капусту. Аналітики кажуть, що це пов'язане зі збільшенням пропозиції овочів нового врожаю, а також досить невисокий попит на цю продукцію. Ще в квітні капусту нового врожаю пропонували до продажу в межах 30-40 грн/кг ($0,72-0,96/кг), що в середньому на 37% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Попри стрімке зниження цін, капуста нового врожаю в Україні зараз надходить у продаж у середньому у 2,8 раза дорожче, ніж за аналогічний період 2024 року.
До слова, мережа супермаркетів «Сільпо» здивувала ціною на гіркий перець чилі, який пропонується гостям магазину по ціні 699 грн за кілограм.
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