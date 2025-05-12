Головна Київ Новини
search button user button menu button

Спалах гепатиту А в Києві. Кількість хворих суттєво збільшилася

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Спалах гепатиту А в Києві. Кількість хворих суттєво збільшилася
фото: lviv.media

В лікарнях міста перебуває 36 хворих – 20 дорослих і 16 дітей

У столиці спостерігається зростання рівня захворюваності на гепатит А, як серед дорослих, так і серед дітей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву директорки Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентини Гінзбург.

«Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» 8 травня проінформував Департамент про епізод групового захворювання в одному з районів столиці: із 5 до 8 травня надійшло 15 екстрених повідомлень про випадки захворювання на вірусний гепатит А.

Наразі, за словами Гінзбург, в лікарнях міста перебуває 36 хворих – 20 дорослих і 16 дітей. Для порівняння, на початок березня було 6 госпіталізованих.

«Можливо, кількість 36 у масштабах Києва не для всіх є вражаючою. Утім фахівці наголошують, що тенденція до зростання очевидна та насторожує», – зазначила директорка департаменту. 

Гепатит А (хвороба Боткіна) вражає печінку. Вірус гепатиту А передається через недотримання особистої гігієни, в побуті (наприклад, коли хтось із родини хворий), вживання забруднених продуктів, сирої води тощо.

Вірус гепатиту А досить довго зберігається в зовнішньому середовищі. Наприклад, у воді – до кількох місяців, а при кімнатній температурі – протягом тижня. Гине вірус лише через 5 хвилин кип’ятіння.

Інкубаційний період вірусного гепатиту А зазвичай триває 14–28 днів. Серед основних симптомів: підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювота, потемніння сечі, жовтяниця, важкість у правому підребер’ї, слабкість і втомлюваність. Також слід пам’ятати, що хворий може заражати оточуючих вже у переджовтяничний період, коли сам не знає про захворювання. До того ж не всі випадки гепатиту А супроводжуються жовтяницею – симптомом, який звикли вважати найтиповішим. Тому необхідно зважати на будь-яке погіршення самопочуття та звертатися по консультацію до лікаря.

Дуже важливо, що значно мінімізувати ризики зараження може кожна людина. Ефективним безпековим заходом є миття рук із милом (особливо перед приготуванням і прийомом їжі, після відвідування вбиральні), вживання кип’яченої або бутильованої води, ретельне миття овочів, фруктів теплою проточною водою.

Нагадаємо, учора повідомлялося, що у Києві зафіксували спалах гепатиту А, який вже торкнувся 33 людей, серед яких більшість – діти. Госпіталізовано 25 осіб, із них 15 дітей. Хворі перебувають на лікуванні у медичних закладах столиці. Фахівці зазначають, що на момент початку спалаху гепатиту А в одному з районів Києва було повідомлено про 15 інфікованих.

До слова, за даними Всесвітньої організації здоров'я, майже у всіх людей після недуги формується пожиттєвий імунітет до хвороби

Теги: Київ гепатит

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Національний палац мистецтв «Україна» – найбільша концертно-мистецька установа Києва та України
«На його тлі Кремлівський палац – стара конюшня». Національному палацу «Україна» виповнилося 55
17 квiтня, 10:58
Частину від вулиці Добровольчих Батальйонів до Наводницької площі пропонується перейменувати на вулицю Новонаводницьку
У застосунку «Київ Цифровий» стартувало опитування щодо перейменування вулиці Лаврської
21 квiтня, 16:35
Рятувальна операція триває, адже, за словами представників ДСНС, під завалами можуть залишатися інші люди
Шість годин під завалами: на Святошині врятували чоловіка, який подав сигнал рятувальникам
24 квiтня, 09:58
Зеленський поклав квіти до зруйнованого росіянами будинку у Києві
Зеленський вшанував пам'ять киян, загиблих внаслідок удару РФ 24 квітня
25 квiтня, 19:54
Образ святого Юрія Переможця був створений у стилі українського бароко XVIII століття
У Києво-Печерській лаврі освячено особливу військову ікону
28 квiтня, 09:54
Суд зазначив, що будівельні роботи проводилися без правових підстав і з порушенням законодавства
Суд скасував дозвіл на будівництво скандального ЖК на Осокорках
29 квiтня, 14:24
У столичному Гідропарку масштабна пожежа (відео)
У столичному Гідропарку масштабна пожежа (відео)
4 травня, 14:47
Уламки пошкодили будинок у Києві
Масований удар по столиці. У різних районах горять будинки
7 травня, 04:52
Місцеві пабліки стверджують, що чоловік вижив після падіння
Трагічний інцидент на Позняках: молодий чоловік випав з вікна багатоповерхівки
Сьогодні, 13:06

Новини

Кабмін погодив призначення нових голів Дарницької та Солом’янської РДА
Кабмін погодив призначення нових голів Дарницької та Солом’янської РДА
Спалах гепатиту А в Києві. Кількість хворих суттєво збільшилася
Спалах гепатиту А в Києві. Кількість хворих суттєво збільшилася
Демонтаж незаконної реклами у Києві: де заплановано цього тижня
Демонтаж незаконної реклами у Києві: де заплановано цього тижня
Прокуратура повідомила про підозру киянці, яка намагалася «продати» інсульт за $6 тиc. 
Прокуратура повідомила про підозру киянці, яка намагалася «продати» інсульт за $6 тиc. 
Трагічний інцидент на Позняках: молодий чоловік випав з вікна багатоповерхівки
Трагічний інцидент на Позняках: молодий чоловік випав з вікна багатоповерхівки
Заступником начальника КМВА став офіцер з бойовим досвідом
Заступником начальника КМВА став офіцер з бойовим досвідом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 травня: ситуація на фронті
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 травня 2025
47K
Перемовини в Стамбулі: аналітики ISW розкрили план Кремля
27K
Частина помилково виплатила військовому майже 2,5 млн. Чим закінчилася історія
25K
Прокуратура підтверджує: злодій у законі Умка, якого «виховувало» СБУ, має зв’язки у правоохоронних органах
23K
Путін не хоче миру з Україною, США та Китай заключили угоду: головне за ніч

Новини

Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua