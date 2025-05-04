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Кількість постраждалих через атаку РФ на Київ зросла

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Кількість постраждалих через атаку РФ на Київ зросла
Після атаки дронів зайнялись пожежі в Києві
фото: glavcom.ua

Попередньо, у Києві через атаку РФ постраждали п'ятеро людей

У ніч проти 4 травня ворожі дрони атакували столицю. Стало відомо про перших постраждалих внаслідок атаки РФ на Київ. Інформацію повідомили  мер Києві Віталій Кличко та очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає «Главком».

Під атакою російських дронів опинилися три райони столиці: Святошинський, Оболонський та Шевченківський.

Наслідки обстрілу Києва

Оболонський район

В Оболонському районі міста Києва внаслідок падіння уламків загорілись верхні поверхи багатоповерхового будинку. Зафіксовано загорання автомобілів.

Зазначається, що внаслідок атаки дронів зайнялась пожежа поблизу ТРЦ Dream Town, сам торгівельний центр також зазнав пошкоджень. 

За попередніми даними, в цьому районі постраждали двоє підлітків: 14 та років, також ще одній людині медики надали допомогу на місці.

Святошинський район

У Святошинському районі зафіковано падіння уламків російських дронів. Внаслідок падіння уламків БпЛА зайнялась пожежа у трьох приватних будинках.

Троє жінок звернулись до медиків з гострою реакцією на стрес. Їм надали допомогу на місці.

Шевченківський район

У Шевченківському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. 

Нагадаємо, о 00:20 столичне небо розірвали сирени повітряної тривоги. О 01:20 у Києві оголосили відбій.

Ворог атакував Київ ударними дронами. У трьох районах столиці впали уламки російських БпЛА.

Повітряна тривога в Києві пролунала о 00:20, мешканці столиці почули потужні вибухи, працювала ППО.

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Теги: пожежа вибух Віталій Кличко Київ тривога стрес дрон Тимур Ткаченко

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