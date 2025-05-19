«Софія Київська» потрапила у скандал через платний вхід у День музеїв

Заповідник висловив розуміння важливості доступу до культурної спадщини в Міжнародний день музеїв та запевнив, що зробив все можливе в межах чинного законодавства

Прийшовши вранці у Лень Музеїв до Софійського собору, люди побачили довжелезну чергу та дізналися, що вхід платний

Відвідувачів Національного заповідника «Софія Київська» та його філій у Міжнародний день музеїв, 18 травня, чекав неприємний сюрприз: замість безкоштовного входу люди, які прийшли до святинь, зіткнулися з необхідністю купувати квитки за повну вартість. Про це, як інформує «Главком», на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Олена Зварич. «Софія Київська» у коментарі «Главкому» пояснила платний вхід на День музеїв відсутністю дозволу від Мінкульту та законодавчої норми про безкоштовний вхід. Заповідник також заперечує анонс безкоштовного входу на своїх ресурсах, закликаючи перевіряти офіційні джерела.

За словами журналістки, анонс про безкоштовний вхід 18 травня з’явився напередодні у переліку музеїв Києва, які мали гостинно відчинити свої двері для відвідувачів. Однак, прийшовши вранці до Софійського собору, люди побачили довжелезну чергу та дізналися, що вхід платний. Згодом з’явилося оновлення в анонсі, де зазначалося, що безкоштовний вхід був напередодні, 17 травня.

Олена Зварич підрахувала, що для родини відвідування Софійського собору з усіма його складовими (територія, храм, будинок митрополита, дзвіниця) могло обійтися приблизно у 2 тис. грн. Тому деякі відвідувачі, розчаровані зміною умов, розверталися та йшли геть.

Журналістка разом зі своєю знайомою вирішили відвідати інші об’єкти заповідника, які, згідно з анонсом, мали бути безкоштовними – Андріївську та Кирилівську церкви, а також Золоті ворота. Однак, прибувши до Андріївської церкви близько 13:30, вони виявили, що вхід і там вже став платним – 100 гривень. Згодом стало відомо, що платним став вхід і до Кирилівської церкви та Золотих воріт.

У своєму дописі журналістка також згадала про позитивний момент – велику кількість людей, які цікавляться культурою та хочуть відвідувати музеї, навіть в умовах воєнного стану. Вона також звернула увагу на платний оглядовий майданчик біля Андріївської церкви (20 гривень), вважаючи, що цей простір мав би бути вільним.

Допис Олени Зварич скриншот допису

На сторінці музею у Facebook відвідувачі публікують коментарі, у яких висловлюють своє розчарування тим, що не змогли потрапити безкоштовно до святині у День музеїв.

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

Адміністрація заповідника у коментарі «Главкому» зазначила, що Національний заповідник «Софія Київська» є об’єктом державної власності та перебуває у сфері управління Міністерства культури та інформаційної політики України, тому не має повноважень самостійно ухвалювати рішення щодо встановлення або скасування плати за вхід у Міжнародний день музеїв, оскільки чинне законодавство не передбачає безкоштовного входу для всіх відвідувачів у цей день.

Адміністрація заповідника також повідомила, що 12 травня 2025 року було надіслано офіційний лист-звернення до Міністерства культури щодо організації безкоштовного входу 18 травня, але станом на сьогодні відповіді отримано не було.

Запит Національного заповідника «Софія Київська» до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України скриншот

Також у заповіднику заперечили публікацію інформації про безкоштовний вхід 18 травня на своїх офіційних ресурсах, закликаючи відвідувачів перевіряти інформацію лише на офіційних каналах.

Заповідник висловив розуміння важливості доступу до культурної спадщини в Міжнародний день музеїв та запевнив, що зробив все можливе в межах чинного законодавства.

Нагадаємо, у Національному художньому музеї України відбулася особлива подія – «Жіночий портрет» Владислава Галімського, написаний у 1898 році повернувся до музею завдяки спільним зусиллям музею та Служби зовнішньої розвідки України. Картина, незаконно вивезена нацистами під час Другої світової війни, нарешті знову посіла своє місце у музейній колекції.