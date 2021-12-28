Демонтажу гігантського МАФа в Києві перешкоджають «тітушки» (фото)

Кілька десятків «тітушок» заважають комунальним працівникам робити свою роботу

У вівторок, 28 грудня, працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» розпочали демонтаж гігантського МАФа на вул. Миропільській, 29 у Дніпровському районі Києва, що був незаконно встановлений у ніч на 28 листопада.

Але біля МАФа, окрім комунальників, з'явилися невідомі 20 чоловік, які перешкоджають демонтажу. Про це повідомляється в телеграм-каналі «Основа майбутнього».

«Рішали вже нагнали понад 20 своїх «тітушок», які заважають комунальним працівникам робити свою роботу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше про появу гігантського МАФа на вул. Миропільській, 29 повідомив депутат Київради Дмитро Білоцерковець. Загальна площа МАФа – понад 500 кв. м. Департамент містобудування та архітектури КМДА не видавав паспортів прив’язок та не укладав договорів пайової участі на вказані об’єкти. Тимчасові споруди розміщені на інженерних комунікаціях на відстані лише 40 см до торцевої стінки. Зокрема, через земельну ділянку та розміщені конструкції пролягає водопровідна мережа діаметром 250 мм, труби дощової каналізації діаметром 300 мм. Крім того, у безпосередній близькості до об’єктів розміщено магістральну тепломережу діаметром 700 мм КП «Київтеплоенерго». Однак дозволів на встановлення конструкцій невідомим ніхто з уповноважених органів не надавав.