Перекрили всі комунікації. В Києві невідомі встановили гігантський МАФ (фото)

Депутат Київради направив звернення із проханням дати доручення демонтувати незаконну споруду

На вул. Миропільській, 29 у Дніпровському районі Києва невідомі вночі встановили аномально величезний кіоск впритул до будинку. Це сталося у ніч на 28 листопада, повідомив депутат Київської міської ради від партії «Удар» Дмитро Білоцерковець на своїй сторінці у Facebook.

Загальна площа МАФів – понад 500 кв. м.

Зазначена земельна ділянка з 2005 року знаходиться в приватній власності. Але Білоцерковець обіцяє не залишити цю ситуацію просто так.

«По-перше, Департамент містобудування та архітектури КМДА не видавав паспортів прив’язок та не укладав договорів пайової участі на вказані об’єкти. По-друге, тимчасові споруди розміщені на інженерних комунікаціях на відстані лише 40 см до торцевої стінки. Зокрема, через земельну ділянку та розміщені конструкції пролягає водопровідна мережа діаметром 250 мм, труби дощової каналізації діаметром 300 мм. По-третє, у безпосередній близькості до об’єктів розміщено магістральну тепломережу діаметром 700 мм КП «Київтеплоенерго». Однак дозволів на встановлення конструкцій невідомим ніхто з уповноважених органів не надавав», - повідомив депутат.

Він зазначив, що вказаний об’єкт порушує ряд норм, серед яких: державні будівельні норми, протипожежні відстані, відстані між будинками і спорудами в залежності від вогнестійкості будинків, закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» тощо.

Білоцерковець спрямував депутатське звернення міському голові Києва Віталію Кличку з проханням винести на засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій питання надання Департаменту міського благоустрою доручення демонтувати зазначені об’єкти.

Як повідомлялося, в ніч на 18 листопада на вулиці Табірній у Шевченківському районі Києва невідомі встановили МАФ на газоні.

У травні в Києві активно звільняли від МАФів території біля станцій метрополітену.

Проте восени в підземних переходах станцій метро Києва знову почали з’являтися МАФи.

Тим часом столична влада продовжує звітувати про масштабне очищення Києва від МАФів. Так, у жовтні на проспекті Академіка Глушкова навпроти Національного комплексу «Експоцентр України» біля станції метро «Виставковий центр» було демонтовано понад 40 тимчасових споруд, що розміщувалися без дозвільних документів. Також у Деснянському районі від незаконно встановлених тимчасових споруд звільнено понад 7,8 тис. кв. м площі.

Раніше депутати Київської міської ради зареєстрували два проєкти рішення стосовно нових правил розміщення тимчасових споруд – МАФів.