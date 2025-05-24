Уночі Київ пережив одну з наймасованіших комбінованих атак РФ: все, що відомо

Найсильніше в Оболонському районі постраждала житлова багатоповерхівка

У ніч проти 24 травня відбулася одна з наймасованіших комбінованих атак на столицю. Ворог удосконалює власні тактики застосування дронів, одночасно бʼє балістикою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Голосіївський район

У Голосіївському районі уламки збитого дрона впали на кількох локаціях. Постраждала одна людина та п'ять авто.

Святошинський район

«Святошинському району цього разу знову сильно дісталося. Тут постраждала нежитлова інфраструктура в кількох локаціях. Пожежу локалізовано, зараз триває ліквідація окремих осередків. Поки інформація про постраждалих не надходила», – наголосив Ткаченко.

Соломʼянський район

У Соломʼянському районі внаслідок атаки зафіксоване загоряння на четвертому та п'ятому поверхах будинку. Сім осіб постраждало, одну – врятовано. Розгорнуто штаб за адресою вул. Віталія Скакуна, 14.

Шевченківський район

У Шевченківському районі зафіксована пожежа в нежитловій забудові. Станом на зараз займання локалізоване.

Дніпровський район

У Дніпровському районі уламки ворожих цілей пошкодили квартиру на третьому поверсі багатоповерхівки. Є двоє постраждалих.

Оболонський район

«Сильно дісталося Оболонському району. Станом на зараз щонайменше чотири локації з пошкодженнями. Уламки збитої цілі впали на відкритій території в кількох місцях. Також постраждав торговельний центр, але без пожежі», – повідомив Ткаченко.

Зазначається, що найсильніше в Оболонському районі постраждала житлова багатоповерхівка. Дрон пошкодив низку квартир. Тут наразі відомо про пʼятьох постраждалих. Пожежу ліквідовано.

«Тут зараз одна з головних точок оперативної ліквідації наслідків. Багато вибитих вікон. Розгорнуто оперативний штаб за координації керівництва РДА. Адреса штабу – Оболонський проспект, 32Б. Всім постраждалим надається допомога і харчування. Це питання на контролі. Дуже багато ворожого залізяччя. Протягом дня ще надходитимуть повідомлення про знайдені уламки. Прошу киян при виявленні російського мотлоху – не наближатися та терміново телефонувати 101!» – зауважив начальник Київської міської військової адміністрації.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Сирени повітряної тривоги розірвали небо над Києвом близько 22:00. Згодом кияни почули потужні вибухи. Ворог атакував область та столицю ударними БпЛА. Близько 00:30 російські війська запустили балістичні ракети по Києву.

Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста.

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Ввечері 23 травня російські війська здійснили чергову атаку дронів на столицю та Київщину. Внаслідок ворожого обстрілу поранено чоловіка та жінку. Вони отримали осколкові поранення стегна. Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога.